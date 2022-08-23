【金融科技】香港金融科技發展三大挑戰　Google香港：盡早做好雲端應用及數據管理

Google 香港以金融科技發展為主題，發表聚焦香港的《智慧數碼城市－引領金融科技新生態》研究報告。研究由策略諮詢公司 Quinlan & Associates 負責進行，從善用科技、網絡安全及培育數碼人才三方面，探討金融科技(FinTech)公司在香港的發展的挑戰及機遇。

科技應用及網絡安全有落差

報告發現，98% 受訪公司認為產品創新是業務發展最重要一環，應用程序界面（簡稱APIs）、數據分析、人工智能及機器學習更被視為加快創新的關鍵工具。同時，有75% 的受訪金融科技公司認為數碼市場營銷方案非常重要，但只有少於一半的受訪者善用到數據分析及視覺化工具。顯示它們在善用科技推動業務可持續發展上，意識及實際行動出現落差。

Google 香港銷售及營運總經理余名德接受專訪時表示，理解不少金融科技初創，先專心發展迎合市場需要的產品，市場營銷是下一步，當需要將產品推出市場時就變得重要。但他希望金融初創明白，善用數碼工具，在整個顧客消費旅程中，有助提升品牌知名度（awareness）、吸納新客（acquisition）、刺激購買意慾（activation）到後續服務（retention）。他曾與一間金融初創傾談，在很早階段已善用雲端服務，做好數據管理及互通，在服務推出市場供客人試用時，可即時進行分析，及早得悉那類客人能帶來更大的回報。

報告又發現，只有不足三分之一受訪金融科技公司重視網絡安全，不少在發展後期才注意到網絡安全的重要性或投放相關資源。同時，大部份公司均低估了數據分析及視覺化工具於管理及營運當中的重要性。若公司分散管理數據庫而產生數據孤島，將阻礙決策者進行全盤審視及作出決策。

余名德坦言，以上情況或令人感到意外，但相信也是時間問題，初創在初期太專注於研發上，而產品未推出市場前，也不會接觸真正的客戶。但他強調，金融科技公司應一開始就應考慮跨團隊的數據分析需要，並採取可靠的網絡安全措施或雲端方案。

善用協作工具及雲端應用解人才荒

至於近期熱門的人才短缺問題，報告指，每五間本地金融科技公司便有四間認為有關人才和財政支援方面的政策對推動業界發展至關重要。在招聘方面， 79% 受訪公司正尋找具備銷售技能的人才，而鑑於本港66%的金融科技公司，主力經營企業對企業（ B2B ）市場 ，擁有 B2B 銷售經驗的人才既重要卻難以招聘。另外，產品設計（68%）、編程（62%）和數碼營銷（62%）的人才也是本地金融科技公司所渴求的。余名德建議，金融科技公司應該靈活使用各地隱藏，例如接受在家工作或遙距工作，只需善用協作工具、流程自動化，可吸引全球各地人才。

總觀善用科技、網絡安全及人才三方面，余名德相信同樣重要，只是先後次序可能因應金融科技初創的發展階段而稍有分別。他強調，初創一開始已經做好數據管理、互通及雲端形容，不能忽略網絡安全，同事應善用全球各地人才。「管理層有責任打破數據孤島的情況，令公司在發展期間各部門之間的數據能互通。」

事實上，香港政府近年積極推展創新科技，而金融科技是當中重要的一環。財經事務及庫務局局長許正宇早前亦宣布推出新一輪「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃，以及金融科技從業員培訓資助先導計劃，支持金融業持續創新，加強培育金融科技人才。Google香港在過去半年亦推出『Google Career Certificates 智慧數碼人才計劃』，讓來自不同背景的人士透過網上學習課程學習五大實用數碼職業技能，還有與數碼港一起合辦的『初創與金融科技燃亮計劃』。

記者：梁巧恩

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