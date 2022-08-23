▲ 【俄烏戰爭】俄羅斯財政部據報研究發行人民幣債券 主要面向內地投資者

俄羅斯財政部據報正研究發行人民幣債券的計畫，主要面向內地投資者，為企業發債人設定基準，預計需要至少一年時間準備。事實上，自俄烏戰爭後，西方市場將俄羅斯拒於門外，Swift數據顯示，俄羅斯已成為中國境外人民幣國際支付的第三大使用者，不少俄羅斯企業亦轉以人民幣集資。

俄羅斯最大黃金礦商Polyus PJSC據報將收集針對其35億元人民幣5年期債券的意向，票息率4.2%或以下。知情人士指，公司還希望吸引本地散戶投資者，允許最小金額1000元人民幣的買單。

另外，鋁業巨頭俄鋁 （00486） 此前披露已完成俄羅斯境內發行兩筆人民幣企業債，規模各20億元人民幣，總額為40億元人民幣，票息率3.9厘，年期為5年。

現時，俄羅斯投資者正尋找除美元、歐元計價以外的工具，出口商愈趨轉向中國並接受人民幣來進行商品交易。莫斯科交易所的人民幣交易活躍，上周日內交易量，偶爾超過美元。

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責任編輯︰梁浩碩