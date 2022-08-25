人民幣貶值壓力重臨 慎防人行出手穩匯價

人民幣跌勢持續。投資者對中國經濟前景越來越悲觀，加上美元強勢再現，離岸人民幣一度跌至2年低位的6.8876水平。人民幣急跌可能觸動人行神經，市傳中國監管當局曾致電銀行避免大規模沽售人民幣，顯示人行或開始透過窗口指導減緩人民幣的貶值壓力。人民幣中間價亦強於市場預期，市場人士觀望中間價逆周期因子會否捲土重來。筆者認為，人民幣跌勢過急或導致貶值預期形成及資金外流風險加劇，人行可能出手穩定人民幣預期以拖慢貶值速度，但在中國經濟下行壓力加大及中美貨幣政策分化加大，人行似乎難以扭轉人民幣貶值趨勢。

另一邊廂，美元強勢持續，市場預期聯儲局主席鮑威爾將在傑克遜霍爾(Jackson Hole)央行年會發表鷹派言論。事實上，近期美聯儲官員積極發表鷹派言論，予人一種不惜一切遏制通脹的決心。儘管美國通脹或已經短期見頂，但核心通脹及工資仍在走高，整體通脹亦處於40年高位，現時押注聯儲局在輕微衰退的壓力下明顯放慢加息步伐，似有點不切實際。在此背景下，美元可能維持居高不下的格局。

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責任編輯︰梁浩碩