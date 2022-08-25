中國經濟數據再度轉弱　人民幣貶值壓力或重臨

周初公布的中國7月份經濟數據顯著轉弱，加上人民銀行突然重啟減息周期，投資者對中國經濟增長前景的信心受挫，離岸人民幣匯價迅速走弱至6.8關口。事實上，7月數據走弱意味上海重開後的經濟反彈或已告終，儘管人行警惕結構性通脹，經濟下行風險似乎更為逼在眉睫，只能重啟減息周期刺激疲弱的信貸需求。與美元相比，人民幣走勢似乎與中國經濟前景的關聯性更高，在房地產危機及疫情反彈的雙重夾擊下，投資者對中國經濟前景趨向悲觀，並透過沽售人民幣對沖宏觀風險，人民幣貶值壓力或重臨。

美國國債債息再度上揚，近數周投資者解讀聯儲局的鷹派立場或已見頂，未來將放慢加息步伐。昨晚公布的聯儲局會議紀錄確認有關觀點，但亦同時指出聯儲局可能維持息口在緊縮水平一段時間，意味在通脹居高不下的情況下，聯儲局於明年初扭轉加息周期的機會不大，高息環境將持續一段更長時間，加上聯儲局的縮表行動正進行得如火如荼，美國前端債息及美元有回升跡象

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、華潤電力、中國移動

責任編輯︰梁浩碩