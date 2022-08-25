  • 28°C
香港時間 : 2022825日 (週四) 18:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國經濟數據再度轉弱 人民幣貶值壓力或重臨

宏觀解讀 18:22 2022/08/25

分享：

分享：

周初公布的中國7月份經濟數據顯著轉弱，加上人民銀行突然重啟減息周期，投資者對中國經濟增長前景的信心受挫，離岸人民幣匯價迅速走弱至6.8關口。事實上，7月數據走弱意味上海重開後的經濟反彈或已告終，儘管人行警惕結構性通脹，經濟下行風險似乎更為逼在眉睫，只能重啟減息周期刺激疲弱的信貸需求。與美元相比，人民幣走勢似乎與中國經濟前景的關聯性更高，在房地產危機及疫情反彈的雙重夾擊下，投資者對中國經濟前景趨向悲觀，並透過沽售人民幣對沖宏觀風險，人民幣貶值壓力或重臨。

美國國債債息再度上揚，近數周投資者解讀聯儲局的鷹派立場或已見頂，未來將放慢加息步伐。昨晚公布的聯儲局會議紀錄確認有關觀點，但亦同時指出聯儲局可能維持息口在緊縮水平一段時間，意味在通脹居高不下的情況下，聯儲局於明年初扭轉加息周期的機會不大，高息環境將持續一段更長時間，加上聯儲局的縮表行動正進行得如火如荼，美國前端債息及美元有回升跡象

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、華潤電力、中國移動

責任編輯︰梁浩碩

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

欄名 : 外幣滙穗

最新專欄文章 更多

外幣滙穗 - 中國經濟數據再度轉弱　人民幣貶值壓力或重臨
2022/08/18
中國經濟數據再度轉弱　人民幣貶值壓力或重臨
外幣滙穗 - 美國通脹數據降溫　下月加息幅度難料
2022/08/11
美國通脹數據降溫　下月加息幅度難料
外幣滙穗 - 聯儲局淡化減息預期　台海緊張局勢突升溫
2022/08/04
聯儲局淡化減息預期　台海緊張局勢突升溫
外幣滙穗 - 聯儲局再次加息75基點　市場猜測美元見頂回落
2022/07/28
聯儲局再次加息75基點　市場猜測美元見頂回落
外幣滙穗 - 美元強勢稍為回順　中國樓市危機加劇
2022/07/21
美元強勢稍為回順　中國樓市危機加劇
外滙

上一篇文章

【業績｜煤炭股】中煤能源半年多賺近7成至145億元人幣、不派息　毛利率提高7.5個百分點

下一篇文章

【新股IPO】吉利據報考慮分拆電動車品牌極氪　赴香港或美國上市　吉利：未有新一輪融資計劃
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【打風消息】港股早上停市　下午幾點開市？
【打風消息】港股早上停市　下午幾點開市？
【恒指黑期+ADR】內地提19項措施撑經濟　京東美股及阿里美股高港5%（不斷更新）
【恒指黑期+ADR】內地提19項措施撑經濟　京東美股及阿里美股高港5%（不斷更新）
【人民幣走勢】路透：人民銀行警告銀行不要拋售人民幣　過度購買美元會接到人行電話查詢
【人民幣走勢】路透：人民銀行警告銀行不要拋售人民幣　過度購買美元會接到人行電話查詢
【港股收市】京東嗶哩嗶哩齊升一成　恒指升699點、科指彈6%　友邦升近半成、蒙牛急彈9%
【港股收市】京東嗶哩嗶哩齊升一成　恒指升699點、科指彈6%　友邦升近半成、蒙牛急彈9%
【打風消息】天文台取消所有熱帶氣旋警告信號　料周五仍有幾陣驟雨（不斷更新）
【打風消息】天文台取消所有熱帶氣旋警告信號　料周五仍有幾陣驟雨（不斷更新）
【美股期貨】美股期貨突然走高　道指期貨升243點、納指期貨升1%（不斷更新）
【美股期貨】美股期貨突然走高　道指期貨升243點、納指期貨升1%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款