  • 30°C
香港時間 : 2022823日 (週二) 09:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

服務貿易將迎來新一輪全球化

宏觀解讀 08:33 2022/08/23

分享：

分享：

盡管商品貿易的全球化格局已經放緩，但服務貿易全球化的機遇或許正在來臨。

具體來看，儘管疫情導致了全球餐飲和旅遊等服務業遭受了嚴重的衝擊，但根據Baldwin （2022） 最新統計，除了餐飲、交通和觀光旅遊，全球其他服務貿易（約佔全球服務貿易的60%）近年來呈現加速擴張勢態。實際在，在08年金融危機後，商業服務就已經出現快速全球化的擴張勢態。2020年，商業服務在服務和商品貿易的佔比已經攀升至20%。從服務貿易的主要輸出國來看，除了美國、英國、愛爾蘭、德國、荷蘭、法國及日本等發達國家（該7國服務出口總值合計佔全球服務貿易總出口比重約50%）。新興市場國家中，中國、韓國、印度及東南亞等國（如菲律賓、泰國、越南）在全球服務貿易中的佔比也在不斷擴大。其中，2020年中國服務貿易佔全球服務貿易出口額的比重已經攀升至5% （排在全球第6位）。

從服務貿易所涵蓋的範圍來看，除了傳統的交通運輸和觀光旅遊，電腦，通訊和資訊服務佔據的比例最大，其次為管理諮詢服務，研發服務、廣告設計等。服務貿易取代貨物貿易在08年金融危機後快速擴張，主要得益於全球新一輪的數位化革命。由於大資料，雲計算以及人工智慧等數位技術的蓬勃發展，資訊和資料可讀取和大規模存儲的深度市場化得到了政府和法律部門的准許，服務貿易因此能夠通過即時的資料共用打破空間壁壘在全球範圍內點對點的進行高效傳輸。數位共用的核心是資訊共用，而資訊共用即是服務業的價值創造所在。

從宏觀經濟的角度來看，如果未來全世界的服務貿易可以加速實現「遠端勞動」，或許這將有助於改善部分國家間的收入不平等的狀況，比如印度或巴基斯坦利用其在軟體及通訊技術領域中的優勢為英國通訊及金融業提供了大量線上勞動服務。對英國來說，這實際上可以被視為一種服務業部門的薪資套利行為。對巴基斯坦來說，一般在英國從事通訊線上服務人員一周的平均時薪為13英鎊，這遠高於大部分巴基斯坦本土工人的一周平均時薪水平，這意味著這些「遠端勞工」一年可以獲取超過19,000英鎊的收入，而巴基斯坦人均年收入僅不到1500英鎊。隨著人工智慧技術從感知領域向認知領域和交互創造進一步深入發展，能夠看到未來全球服務貿易會因為數位技術進一步加快全球化。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、華潤電力、中國移動

責任編輯︰梁浩碩

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 程實 工銀國際首席經濟學家、董事總經理

欄名 : 實話世經

最新專欄文章 更多

實話世經 - 財政刺激放大通脹效應
2022/08/16
財政刺激放大通脹效應
實話世經 - 美國經濟「硬著陸」風險上升
2022/08/09
美國經濟「硬著陸」風險上升
實話世經 - 歐元區的潛在債務危機
2022/08/02
歐元區的潛在債務危機
實話世經 - 香港消費由外轉內
2022/07/26
香港消費由外轉內
實話世經 - 「穩增長」政策的五個兼顧
2022/07/19
「穩增長」政策的五個兼顧
全球化

上一篇文章

【ET開市直擊】降LPR內房內銀點睇？銀債認購+買賣策略速睇（歡迎觀眾問股）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【解碼｜LPR】中國8月LPR雙雙下調　一年期LPR降至3.65%、五年期降至4.3%　分析稱非對稱降息突顯阻止內房再惡化之迫切性
【解碼｜LPR】中國8月LPR雙雙下調　一年期LPR降至3.65%、五年期降至4.3%　分析稱非對稱降息突顯阻止內房再惡化之迫切性
【阿里巴巴9988】軟銀CFO：減持阿里巴巴套現是為了證明財政穩定　就像兩年半前出售T-Mobile部分持般
【阿里巴巴9988】軟銀CFO：減持阿里巴巴套現是為了證明財政穩定　就像兩年半前出售T-Mobile部分持般
【美股收市】美滙撲109 債息升破3厘 道指瀉643點 納指挫2.6%
【美股收市】美滙撲109 債息升破3厘 道指瀉643點 納指挫2.6%
【恒指夜期+ADR】夜期升10點　騰訊美團ADR下跌（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升10點　騰訊美團ADR下跌（不斷更新）
【打風消息】天文台：熱帶風暴馬鞍料周四闖入本港400公里範圍　明晚或掛1號風球（不斷更新）
【打風消息】天文台：熱帶風暴馬鞍料周四闖入本港400公里範圍　明晚或掛1號風球（不斷更新）
【業績｜濠賭股】美高梅向競投賭牌子公司注資48億澳門元　中標後何超瓊任常務董事
【業績｜濠賭股】美高梅向競投賭牌子公司注資48億澳門元　中標後何超瓊任常務董事
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款