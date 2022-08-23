服務貿易將迎來新一輪全球化

盡管商品貿易的全球化格局已經放緩，但服務貿易全球化的機遇或許正在來臨。

具體來看，儘管疫情導致了全球餐飲和旅遊等服務業遭受了嚴重的衝擊，但根據Baldwin （2022） 最新統計，除了餐飲、交通和觀光旅遊，全球其他服務貿易（約佔全球服務貿易的60%）近年來呈現加速擴張勢態。實際在，在08年金融危機後，商業服務就已經出現快速全球化的擴張勢態。2020年，商業服務在服務和商品貿易的佔比已經攀升至20%。從服務貿易的主要輸出國來看，除了美國、英國、愛爾蘭、德國、荷蘭、法國及日本等發達國家（該7國服務出口總值合計佔全球服務貿易總出口比重約50%）。新興市場國家中，中國、韓國、印度及東南亞等國（如菲律賓、泰國、越南）在全球服務貿易中的佔比也在不斷擴大。其中，2020年中國服務貿易佔全球服務貿易出口額的比重已經攀升至5% （排在全球第6位）。

從服務貿易所涵蓋的範圍來看，除了傳統的交通運輸和觀光旅遊，電腦，通訊和資訊服務佔據的比例最大，其次為管理諮詢服務，研發服務、廣告設計等。服務貿易取代貨物貿易在08年金融危機後快速擴張，主要得益於全球新一輪的數位化革命。由於大資料，雲計算以及人工智慧等數位技術的蓬勃發展，資訊和資料可讀取和大規模存儲的深度市場化得到了政府和法律部門的准許，服務貿易因此能夠通過即時的資料共用打破空間壁壘在全球範圍內點對點的進行高效傳輸。數位共用的核心是資訊共用，而資訊共用即是服務業的價值創造所在。

從宏觀經濟的角度來看，如果未來全世界的服務貿易可以加速實現「遠端勞動」，或許這將有助於改善部分國家間的收入不平等的狀況，比如印度或巴基斯坦利用其在軟體及通訊技術領域中的優勢為英國通訊及金融業提供了大量線上勞動服務。對英國來說，這實際上可以被視為一種服務業部門的薪資套利行為。對巴基斯坦來說，一般在英國從事通訊線上服務人員一周的平均時薪為13英鎊，這遠高於大部分巴基斯坦本土工人的一周平均時薪水平，這意味著這些「遠端勞工」一年可以獲取超過19,000英鎊的收入，而巴基斯坦人均年收入僅不到1500英鎊。隨著人工智慧技術從感知領域向認知領域和交互創造進一步深入發展，能夠看到未來全球服務貿易會因為數位技術進一步加快全球化。

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責任編輯︰梁浩碩