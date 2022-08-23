【ET開市直擊】降LPR內房內銀點睇？銀債認購+買賣策略速睇（附Time code）

人行再降五年期LPR，減至4.3%超預期，為年內第三次降LPR「減息」，內房融資及減買樓成本，對內房股、內銀股幫助多大？銀債開售，保底息率4厘，認購、買賣策略如何？華盛証券證券分析師聶振邦（聶sir）今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。

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00：18 - 港股今日焦點速覽

01：10 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：17 - 亞太股市早段市況速報

03：27 - 市場擔心縮表9月進入高峰 美股短期回落機會大

04：12 - 三大指數回落至4月底水平 接近4個月高位回落

04：55 - 標指失守4300點 美股偏軟下行風險大宜逐步減持

05：31 - 港股上日市況速覽+北水盤路

06：30 - 港股10天線受阻 成交稍升後市點判斷？

06：55 - 美股上周回軟 部分資金回流亞洲市場

07：14 - 中港股市料有資金回流 9月成交可重上950-1000億元

07：50 - 隔晚夜期靠穩 恒指睇實19600點關鍵位

08：43 - 人行長短年期非對稱減LPR速報

09：29 - 人行減LPR能否救樓市有待觀察

10：04 - 留意內房會否再有債務違約消息 如無才可靠穩

10：23 - 7隻內房股發盈警仍升 料未來兩周有升幅

10：52 - 需要有後續措施內房股才可轉勢 人行指引有利內房融資

12：05 - 內銀股看法正面 人行減息幫助大

14：12 - 銀債抽13手最穩妥 14手可將資產最大化

16：09 - 銀債自2016年始 每兩年息率皆維持

18：19 - 康師傅 （00322） 業績前景解讀+績後部署

21：27 - 港股開市前市況速報

22：21 - ET個股推介：友邦 （01299）

28：26 - 觀眾問股：美團 （03690） 買入價180元，向下調加注位？ 長線有冇機會重上200元？

30：24 - 觀眾問股：中移動 （00941） 咩位可入坐5-7年？比銀債及香港電訊－SS （06823） 更好？ 中移動 （00941） 51元重貨可沽一半抽銀債？

32：50 - 港股開市前市況速報

33：42 - 觀眾問股：尋日有汽車補貼但車股唔多升 比亞迪 （01211） 均價280元買入應平手走定守多陣？今年上望幾多？再跌可溝貨？

35：41 - 觀眾問股：港股低成交是否連收息股都唔好買住？

37：06 - 觀眾問股：電力股近日有資金流入買邊隻？

39：27 - 郵儲行 （01658） 業績解讀 暫時投資價值不高

42：30 - 平保 （02318） 跟內房息息相關可吸納？

44：45 - 港股開市初段市況速報

46：00 - 消息股：美東汽車 （01268） 、復星旅遊文化 （01992） 、同程旅行 （00780） 、明源雲 （00909） 、思捷環球 （00330）

47：34 - 思捷環球 （00330） 止蝕、沽貨策略

50：02 - 觀眾問股：中銀香港 （02388） 中長線可以咩價位買入？

52：27 - 觀眾問股：工行 （01398） 幾錢可買入？中線上望位？止蝕位？

53：26 - 財經日誌提提你

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責任編輯：何美澄