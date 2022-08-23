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【ET開市直擊】降LPR內房內銀點睇？銀債認購+買賣策略速睇（附Time code）

股市 11:05 2022/08/23

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人行再降五年期LPR，減至4.3%超預期，為年內第三次降LPR「減息」，內房融資及減買樓成本，對內房股、內銀股幫助多大？銀債開售，保底息率4厘，認購、買賣策略如何？華盛証券證券分析師聶振邦（聶sir）今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。

Time code
00：18 - 港股今日焦點速覽　
01：10 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：17 - 亞太股市早段市況速報
03：27 - 市場擔心縮表9月進入高峰  美股短期回落機會大
04：12 - 三大指數回落至4月底水平   接近4個月高位回落   
04：55 - 標指失守4300點     美股偏軟下行風險大宜逐步減持
05：31 - 港股上日市況速覽+北水盤路
06：30 - 港股10天線受阻   成交稍升後市點判斷？
06：55 - 美股上周回軟     部分資金回流亞洲市場
07：14 - 中港股市料有資金回流     9月成交可重上950-1000億元
07：50 - 隔晚夜期靠穩     恒指睇實19600點關鍵位
08：43 - 人行長短年期非對稱減LPR速報
09：29 - 人行減LPR能否救樓市有待觀察
10：04 - 留意內房會否再有債務違約消息    如無才可靠穩
10：23 - 7隻內房股發盈警仍升    料未來兩周有升幅
10：52 - 需要有後續措施內房股才可轉勢    人行指引有利內房融資
12：05 - 內銀股看法正面     人行減息幫助大
14：12 - 銀債抽13手最穩妥    14手可將資產最大化
16：09 - 銀債自2016年始  每兩年息率皆維持
18：19 - 康師傅 （00322） 業績前景解讀+績後部署
21：27 - 港股開市前市況速報
22：21 - ET個股推介：友邦 （01299）
28：26 - 觀眾問股：美團 （03690） 買入價180元，向下調加注位？ 長線有冇機會重上200元？
30：24 - 觀眾問股：中移動 （00941） 咩位可入坐5-7年？比銀債及香港電訊－SS （06823） 更好？    中移動 （00941） 51元重貨可沽一半抽銀債？  
32：50 - 港股開市前市況速報
33：42 - 觀眾問股：尋日有汽車補貼但車股唔多升  比亞迪 （01211） 均價280元買入應平手走定守多陣？今年上望幾多？再跌可溝貨？
35：41 - 觀眾問股：港股低成交是否連收息股都唔好買住？
37：06 - 觀眾問股：電力股近日有資金流入買邊隻？   
39：27 - 郵儲行 （01658） 業績解讀　暫時投資價值不高
42：30 - 平保 （02318） 跟內房息息相關可吸納？
44：45 - 港股開市初段市況速報
46：00 - 消息股：美東汽車 （01268） 、復星旅遊文化 （01992） 、同程旅行 （00780） 、明源雲 （00909） 、思捷環球 （00330）
47：34 - 思捷環球 （00330） 止蝕、沽貨策略
50：02 - 觀眾問股：中銀香港 （02388） 中長線可以咩價位買入？
52：27 - 觀眾問股：工行 （01398） 幾錢可買入？中線上望位？止蝕位？
53：26 - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署*

 

責任編輯：何美澄

 

欄名 : ET開市直擊

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