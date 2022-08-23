  • 29°C
香港時間 : 2022823日 (週二) 08:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】滙豐ADR較港高近1%　恒指黑期跌41點、道指期貨升66點（不斷更新）

股市 08:10 2022/08/23

分享：

分享：

港股市況不斷更新

市場憂慮經濟放緩下仍大幅加息，美股隔晚下挫，港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開約105點，恒指料開報19551點。滙豐 （00005） ADR折合報49.78元，較港收市價高0.48元或近1%；騰訊 （00700） ADR折合報306.56元，較港收市價低4.04元或1.3%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.3元，較港收市價低0.2元或0.2%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

即市走勢︰

【08：09】【業績】諾亞控股次季經調整淨利潤增5%　未來數季內將轉為雙重主要上市

【08：02】恒指黑期報19633點，跌41點；道指期貨升66點，報33122點。

【07：45】【新股IPO】蘇新服務2152下限8.6元定價　一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報19551點，跌105點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報49.78元，較港收市價高0.48元或近1%；騰訊 （00700） ADR折合報306.56元，較港收市價低4.04元或1.3%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.3元，較港收市價低0.2元或0.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【07：30】市場風向突然又憂慮儲局變鷹派，在經濟放緩下仍大幅加息，道指周一曾瀉699點。美國10年期債息重上3厘關，報3.031厘。道指收市跌643點，報33063點；標指跌90點，報4137點；納指跌323點或2.55%，報12381點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤電力、中國移動、比亞迪電子（立即收看）

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

上一篇文章

服務貿易將迎來新一輪全球化

下一篇文章

【業績】諾亞控股次季經調整淨利潤增5%　未來數季內將轉為雙重主要上市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【打風消息】天文台：熱帶風暴馬鞍料周四闖入本港400公里範圍　明晚或掛1號風球（不斷更新）
【打風消息】天文台：熱帶風暴馬鞍料周四闖入本港400公里範圍　明晚或掛1號風球（不斷更新）
【阿里巴巴9988】軟銀CFO：減持阿里巴巴套現是為了證明財政穩定　就像兩年半前出售T-Mobile部分持般
【阿里巴巴9988】軟銀CFO：減持阿里巴巴套現是為了證明財政穩定　就像兩年半前出售T-Mobile部分持般
【恒指夜期+ADR】夜期升10點　騰訊美團ADR下跌（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升10點　騰訊美團ADR下跌（不斷更新）
【美股收市】美滙撲109 債息升破3厘 道指瀉643點 納指挫2.6%
【美股收市】美滙撲109 債息升破3厘 道指瀉643點 納指挫2.6%
【解碼｜LPR】中國8月LPR雙雙下調　一年期LPR降至3.65%、五年期降至4.3%　分析稱非對稱降息突顯阻止內房再惡化之迫切性
【解碼｜LPR】中國8月LPR雙雙下調　一年期LPR降至3.65%、五年期降至4.3%　分析稱非對稱降息突顯阻止內房再惡化之迫切性
【業績｜濠賭股】美高梅向競投賭牌子公司注資48億澳門元　中標後何超瓊任常務董事
【業績｜濠賭股】美高梅向競投賭牌子公司注資48億澳門元　中標後何超瓊任常務董事
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款