【港股市況】滙豐ADR較港高近1%　恒指黑期跌41點、道指期貨升66點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

市場憂慮經濟放緩下仍大幅加息，美股隔晚下挫，港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開約105點，恒指料開報19551點。滙豐 （00005） ADR折合報49.78元，較港收市價高0.48元或近1%；騰訊 （00700） ADR折合報306.56元，較港收市價低4.04元或1.3%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.3元，較港收市價低0.2元或0.2%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：09】【業績】諾亞控股次季經調整淨利潤增5% 未來數季內將轉為雙重主要上市

【08：02】恒指黑期報19633點，跌41點；道指期貨升66點，報33122點。

【07：45】【新股IPO】蘇新服務2152下限8.6元定價 一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報19551點，跌105點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報49.78元，較港收市價高0.48元或近1%；騰訊 （00700） ADR折合報306.56元，較港收市價低4.04元或1.3%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.3元，較港收市價低0.2元或0.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】市場風向突然又憂慮儲局變鷹派，在經濟放緩下仍大幅加息，道指周一曾瀉699點。美國10年期債息重上3厘關，報3.031厘。道指收市跌643點，報33063點；標指跌90點，報4137點；納指跌323點或2.55%，報12381點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩