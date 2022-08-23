【港股市況】思捷盈警挫近三成　吉利跌7%　恒指午後跌逾200點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

市場憂慮經濟放緩下仍大幅加息，美股隔晚下挫，港股今早則輕微低開12點，早段一度倒升，其後跌幅曾擴大至近200點，低見19463點。思捷 （00330） 發盈警，股價大挫25%。內房股、三桶油逆市升，恒生指數半日跌96點，報19560點，成交407億元。科指跌不足1點，報4151點。

分析文章︰

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焦點股：多圖講解重點消息

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【14：34】美團 （03690） 最新跌2%；阿里巴巴 （09988） 跌逾1%；騰訊 （00700） 股價硬淨，暫無升跌。

【14：29】吉利 （00175） 受未知四川會否延長停產影響，股價跌逾7%，低見15.9元。

【14：22】銀娛 （00027） 跌幅擴大至逾5%；金沙 （01928） 跌逾2%。

【14：21】港股跌266點，跌穿19400點關口，報19390點。

【14：20】思捷 （00330） 跌近三成，低見1.08元。

【14：20】舜宇 （02382） 跌半成；瑞聲 （02018） 跌0.9%。

【14：12】大市跌幅擴大至200點，報19452點，跌204點；科指跌0.7%，報4126點。

【13：29】中海油 （00883） 升幅擴大至逾3%，高見10.14元。另外，中石油 （00857） 升逾2%；中石化 （00386） 升0.5%。

【13：26】【ETF】恒指公司：授權未來資產於韓國推出恒生科指2倍槓桿ETF 被動式追蹤恒指產品AUM逾4000億元

【13：23】滙豐 （00005） 轉跌0.3%，低見49.15元。

【13：22】成實外教育 （01565） 破底低見0.13元後，股價反彈倒升16%，高見0.163元。

【13：17】美團 （03690） 跌幅擴大至逾1%，低見168.8元。

【13：16】安踏 （02020） 升勢回順，升幅最新收窄至逾3%，報91.65元，午後曾高見95.8元。

【13：14】吉利 （00175） 跌逾6%，比亞迪 （01211） 跌逾1%；長汽 （02333） 跌逾4%；廣汽 （02238） 跌逾1%。

【13：12】大市跌幅再次擴大至近150點，報19513點，跌413點，再下試19500點關口。

【13：09】發盈警的思捷 （00330） 跌勢加劇，最新跌近28%，低見1.11元，成交5527萬元，暫為跌幅最大股份。

【13：08】阿里巴巴 （09988） 午後初段升0.1%；騰訊 （00700） 升0.3%；美團 （03690） 跌0.5%。

【13：03】安踏 （02020） 升幅擴大至7%，高見95.8元。

【13：01】安踏 （02020） 績後造好升4%，高見93.2元。

【13：00】恒指午後初段跌約85點，報19571點；科指升0.1%，報4154點。

【12：56】【內房危機】世茂集團境外債初步重組方案出台 不削減本金

【12：42】【業績｜化肥股】中化化肥中期多賺五成 收入增13%、不派息

【12：31】【業績│豬肉股】中糧家佳康中期盈轉虧蝕13.92億元人幣 受累飼料價格高企及生豬價格低迷

【12：27】【業績│體育用品股】安踏半年少賺6%至36億人幣 中期息增3.3%至62仙

【12：23】【業績｜體育用品股】361度中期多賺37%勝盈喜 不派息

【12：19】【業績│食品股】中國食品半年純利增19%不派息 對非酒精即飲行業前景審慎樂觀

【12：09】【業績｜零售股】特步中期多賺38%至5.9億人幣 派中期息13港仙、股息率近兩厘

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【12：04】【港元拆息】1個月HIBOR連跌4天報1.78厘 港滙維持近日偏強格局

【12：00】思捷 （00330） 發盈警，股價大挫25%。內房股、三桶油逆市升，恒生指數半日跌96點，報19560點，成交407億元。科指跌不足1點，報4151點。

【11：49】【內房危機】中央擬透過國開行向財困內房提供2000億專項貸款 確保爛尾樓能完工交樓

【11：43】新奧能源 （02688） 逆市反彈3%，高見106.7元。

【11：35】煤炭股造好，神華 （01088） 升近3%，破頂高見24.7元；中煤 （01898） 升逾2%；兗礦能源 （01171） 升逾3%，破頂高見29.8元。

【11：33】上證半日升0.2%；深證跌0.3%；創業板指升0.1%。

【11：23】快狗打車 （02246） 逆市造好，股價升逾9%，高見6.63元。

【11：19】晶門半導體 （02878） 逆市升逾13%，高見0.68元。中芯國際 （00981） 跌0.6%；華虹半導體 （01347） 跌0.8%。

【11：13】中海油 （00883） 升逾2%；中石油 （00857） 升逾1%；中石化 （00386） 升0.3%。

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【11：11】大市跌幅略為收窄，恒指跌約115點，報19540點。科指跌0.2%，報4145點。

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【11：08】綠領 （00061） 升幅擴大至1.4倍，高見0.3元，成交1638萬元。

【10：59】ATM最新分別跌0.4%至0.7%；小米 （01810） 跌逾1%；京東 （09618） 逆市升0.4%。

【10：55】大市最新跌近200點，低見19463點。

【10：53】北控水務 （00371） 預期中期盈利跌約70%，股價跌近8%，破底低見2.1元。

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【10：46】吉利 （00175） 最新跌逾4%，低見16.5元。

【10：36】中國油氣控股 （00702） 跌幅擴大至逾3成，破底低見0.07元。

【10：31】郵儲行 （01658） 跌幅擴至5%，破底低見4.62元。

【10：29】銀娛 （00027） 跌近3%；金沙 （01928） 跌逾2%。另外，永利 （01128） 跌逾1%；美高梅 （02282） 跌逾2%；澳博 （00880） 、新濠 （00200） 跌逾1%。

【10：28】大市跌穿19500點關口，報19498點，跌158點。

【10：24】阿里巴巴 （09988） 最新轉跌0.2%；騰訊 （00700） 無升跌；美團 （03690） 跌0.5%。

【10：18】滙豐 （00005） 升0.3%；渣打 （02888） 升近0.4%。

【10：11】恒指跌近150點，下試19500點支持，低見19508點；科指跌0.3%，報4138點。

【10：06】藥明生物 （02269） 跌逾4%，低見64.5元。

【10：05】國美零售 （00493） 反彈幅度擴大至逾7%，高見0.255元，成交7741萬元。

【10：05】【人民幣匯價】離岸人民幣兌美元跌至6.87水平 創2年低

【10：02】汽車股下跌，吉利 （00175） 跌3%；比亞迪 （01211） 跌逾1%；長汽 （02333） 回吐4%；廣汽 （02238） 跌逾1%。

【09：57】大市跌幅擴大至100點，報19556點。

【09：51】內房股續反彈，潤地 （01109） 升近1%；碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升逾2%；龍湖 （00960） 升近1%；至於中海外 （00688） 則隨市跌1%。

【09：49】電力股普遍逆市向上，潤電 （00836） 升逾3%；中國電力 （02380） 升逾2%；龍源電力 （00916） 跌0.4%。

【09：45】大市跌幅一度擴大至近100點，低見19562點，最新報19590點，跌66點。

【09：44】歌禮製藥 （01672） 中期虧損按年收窄20.6%至8799.8萬元人民幣，股價績後跌逾2%，低見3.53元。

【生科股】歌禮製藥中期產品收入增13.7倍至522萬人幣 期內虧損收窄兩成

【09：42】東岳 （00189） 績後跌3%，低見8.4元。東岳集中期盈利16.93億人民幣，按年增長1.8倍，不派中期息。

【09：39】明源雲 （00909） 績後靠穩升0.3%。

【業績｜SaaS】明源雲上半年盈轉虧 錄經調整淨虧損3.4億人幣

【09：38】港股開市後一度轉升，最新跌約50點，報19606點；科指升0.2%，報4160點。阿里巴巴 （09988） 升0.4%；騰訊 （00700） 升0.6%；美團 （03690） 升0.4%。

【09：38】【業績｜旅遊】同程旅行升逾4% 上季經調整溢利跌73%至1億人幣

【09：36】中國油氣控股 （00702） 公布17日所發債券持有人作為呈請人向香港高等法院原訟法庭提交清盤呈請，對集團進行清盤。中國油氣控股挫逾22%，破底低見0.077元。

【09：35】綠領控股 （00061） 發盈喜，預期中期盈利不少於2.55億元，按年升最少6.5倍，股價受消息帶動，大升1倍，高見0.25元，成交171萬元。

【09：33】思捷 （00330） 開市後挫兩成，低見1.22元，成交969萬元。

【09：33】【內銀業績序幕】郵儲行跌逾1% 上半年按年多賺14.9% 個人房貸、內房貸款不良率俱升

【09：32】國美零售 （00493） 股價今早反彈3%，早段高見0.242元。

【09：28】康師傳 （00322） 績後升近7%。康師傅半年純利按年跌38.4%至12.5億元人民幣，擬派特別中期息6.63美仙（約0.5202港元）。

【業績｜食品】康師傅半年少賺38.4% 但派特別中期息6.63美仙

【09：24】易鑫 （02858） 績後高開逾12%。易鑫中期淨利潤為1.24億元人民幣，對比去年同期為淨虧損1.35億元，經調整淨利潤接近3.3億元人民幣，按年增長358%。

【業績】易鑫上半年經調整淨利近3.3億人幣 按年增358%

【09：21】思捷 （00330） 發盈警，股價挫逾12%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升約0.5%，恒生指數輕微低開12點，開報19644點；科指跌0.02%，報4151點。

【盈喜盈警】思捷料半年溢利按年跌89% 一文看清企業表現（不斷更新）

【09：13】期指開報19581點，跌11點。

【08：09】【業績】諾亞控股次季經調整淨利潤增5% 未來數季內將轉為雙重主要上市

【08：02】恒指黑期報19633點，跌41點；道指期貨升66點，報33122點。

【07：45】【新股IPO】蘇新服務2152下限8.6元定價 一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報19551點，跌105點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報49.78元，較港收市價高0.48元或近1%；騰訊 （00700） ADR折合報306.56元，較港收市價低4.04元或1.3%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.3元，較港收市價低0.2元或0.2%。

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【07：30】市場風向突然又憂慮儲局變鷹派，在經濟放緩下仍大幅加息，道指周一曾瀉699點。美國10年期債息重上3厘關，報3.031厘。道指收市跌643點，報33063點；標指跌90點，報4137點；納指跌323點或2.55%，報12381點。

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責任編輯︰梁浩碩