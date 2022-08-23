【港股市況】思捷盈警大挫兩成　阿里巴巴騰訊向好撐市、恒指低開12點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

市場憂慮經濟放緩下仍大幅加息，美股隔晚下挫，港股今早則輕微低開。思捷 （00330） 發盈警，股價挫逾12%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升約0.5%，恒生指數低開12點，開報19644點；科指跌0.02%，報4151點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：49】電力股普遍逆市向上，潤電 （00836） 升逾3%；中國電力 （02380） 升逾2%；龍源電力 （00916） 跌0.4%。

【09：45】大市跌幅一度擴大至近100點，低見19562點，最新報19590點，跌66點。

【09：44】歌禮製藥 （01672） 中期虧損按年收窄20.6%至8799.8萬元人民幣，股價績後跌逾2%，低見3.53元。

【生科股】歌禮製藥中期產品收入增13.7倍至522萬人幣 期內虧損收窄兩成

【09：42】東岳 （00189） 績後跌3%，低見8.4元。東岳集中期盈利16.93億人民幣，按年增長1.8倍，不派中期息。

【09：39】明源雲 （00909） 績後靠穩升0.3%。

【業績｜SaaS】明源雲上半年盈轉虧 錄經調整淨虧損3.4億人幣

【09：38】港股開市後一度轉升，最新跌約50點，報19606點；科指升0.2%，報4160點。阿里巴巴 （09988） 升0.4%；騰訊 （00700） 升0.6%；美團 （03690） 升0.4%。

【09：38】【業績｜旅遊】同程旅行升逾4% 上季經調整溢利跌73%至1億人幣

【09：36】中國油氣控股 （00702） 公布17日所發債券持有人作為呈請人向香港高等法院原訟法庭提交清盤呈請，對集團進行清盤。中國油氣控股挫逾22%，破底低見0.077元。

【09：35】綠領控股 （00061） 發盈喜，預期中期盈利不少於2.55億元，按年升最少6.5倍，股價受消息帶動，大升1倍，高見0.25元，成交171萬元。

【09：33】思捷 （00330） 開市後挫兩成，低見1.22元，成交969萬元。

【09：33】【內銀業績序幕】郵儲行跌逾1% 上半年按年多賺14.9% 個人房貸、內房貸款不良率俱升

【09：32】國美零售 （00493） 股價今早反彈3%，早段高見0.242元。

【09：28】康師傳 （00322） 績後升近7%。康師傅半年純利按年跌38.4%至12.5億元人民幣，擬派特別中期息6.63美仙（約0.5202港元）。

【業績｜食品】康師傅半年少賺38.4% 但派特別中期息6.63美仙

【09：24】易鑫 （02858） 績後高開逾12%。易鑫中期淨利潤為1.24億元人民幣，對比去年同期為淨虧損1.35億元，經調整淨利潤接近3.3億元人民幣，按年增長358%。

【業績】易鑫上半年經調整淨利近3.3億人幣 按年增358%

【09：21】思捷 （00330） 發盈警，股價挫逾12%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升約0.5%，恒生指數輕微低開12點，開報19644點；科指跌0.02%，報4151點。

【盈喜盈警】思捷料半年溢利按年跌89% 一文看清企業表現（不斷更新）

【09：13】期指開報19581點，跌11點。

【08：09】【業績】諾亞控股次季經調整淨利潤增5% 未來數季內將轉為雙重主要上市

【08：02】恒指黑期報19633點，跌41點；道指期貨升66點，報33122點。

【07：45】【新股IPO】蘇新服務2152下限8.6元定價 一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報19551點，跌105點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報49.78元，較港收市價高0.48元或近1%；騰訊 （00700） ADR折合報306.56元，較港收市價低4.04元或1.3%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.3元，較港收市價低0.2元或0.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】市場風向突然又憂慮儲局變鷹派，在經濟放緩下仍大幅加息，道指周一曾瀉699點。美國10年期債息重上3厘關，報3.031厘。道指收市跌643點，報33063點；標指跌90點，報4137點；納指跌323點或2.55%，報12381點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】華潤電力、中國移動、比亞迪電子（立即收看）

責任編輯︰梁浩碩