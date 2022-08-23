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【業績】諾亞控股次季經調整淨利潤增5%　未來數季內將轉為雙重主要上市

股市 08:09 2022/08/23

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【業績】諾亞控股次季經調整淨利潤增5%　未來數季內將轉為雙重主要上市

諾亞控股 （06686） 公布，非通用會計準則下，第二季淨利潤為3.55億元人民幣 ，按年增加5.4%，按季度增加 13.3%。

期內，集團淨收入為7.4億元人民幣，按年下跌 17.9%，，主要由於募集費收入及業績報酬收入減少，而按季度下跌7.2%，主要由於市場波動情況下，業績報酬收入減少及部分被募集費收入增加逾一倍所抵銷。而淨利潤為3.5億元人民幣，按年增加14.2%，按季度增加 14.3%。

集團活躍客戶總數（不包括僅投資公募基金的客戶）於第二季度為2,272 名，按年減少51.4%，按季減少19.4%。計入僅投資公募基金的客戶，第二季度與集團交易的客戶總數為12,866 名，按年減少36.6%及按季度減少14.1%，諾亞控股解釋指，這主要受市場環境波動所影響。分銷的投資產品總募集量為193億元人民幣，按年下跌22.7%，但對比按季度上漲28.8%，主要由於集團分銷的公募基金產品及私募股權產品增加。

諾亞聯合創始人兼首席執行官汪靜波表示，諾亞控股在香港的第二上市已經成功完成，部分緩解了美國存託股的退市風險。董事會已經批准了在香港進行自願轉換為雙重主要上市，希望在未來幾個季度內能就此事發佈消息」。另外，董事會亦在8月批准和採納了一個新的年度分紅計劃。

展望未來，集團預計，今年全年按非通用會計準則淨利潤將介乎14.5億元至15.5億元人民幣，反映了管理層當前的業務前景及可能會有變動。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、華潤電力、中國移動

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編輯：姚卓然

港股 GAAP Non－GAAP 諾亞控股－S（06686）

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