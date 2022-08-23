【美國加息】環球投資者以SOFR期貨賭美國加息幅度注碼　達破紀錄15萬億港元

▲ 【美國加息】環球投資者賭美國加息幅度注碼 達破紀錄15萬億港元

環球投資者紛落注對賭美國9月加息幅度，繼承倫敦銀行間同業拆借利率（Libor）而來的有抵押隔夜融資利率（SOFR），其CME 1個月及3個月SOFR期貨未平倉合約，據最新資料顯示，已達破紀錄的759萬張，合約值約19269億美元，相當於15萬億港元。

以3個月SOFR期貨來說，期貨合約值為24萬美元，以每1厘價值2500美元，跳動單位為0.005，即每格跳動為12.5美元，目前未平倉合約最多的明年3月到期的3個月SOFR期貨，報價為96.27，即3.73厘，期貨價格為100-息率。

至於1個月SOFR期貨，每張合約值40.7萬美元，以每1厘價值4167美元，跳動單位為0.0025，即每格跳動為10.4175美元，目前未平倉合約最多的月份為今年8月，最新報價為97.715，即2.285厘，期貨價格亦即為100-息率。

換言之，投資者的決勝範圍只在點數之間，而不會輸掉全張合約價值。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）最新數據顯示，CME SOFR-3M（3個月SOFR期貨）美國及非美投資者淨好倉未平倉合約佔262萬張（38.5%），淨空倉未平倉合約佔106.78萬張（15.7%）；而CME SOFR-1M（1個月SOFR期貨）淨好倉未平倉合約佔10.7萬張（20.1%），淨空倉未平倉合約佔21.3萬張（40.2%）。

各方面正加重注碼，美國債息的走勢同樣值得關注，美國2年期債息升至3.31厘，10年期債息亦升至3.015厘。利率期貨市場顯示，美國9月加息0.75厘的機會增至55%，加息0.5厘的為45%。

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記者：譚志偉