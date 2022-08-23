  • 29°C
香港時間 : 2022823日 (週二) 08:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國加息】環球投資者以SOFR期貨賭美國加息幅度注碼　達破紀錄15萬億港元

股市 07:51 2022/08/23

分享：

分享：

【美國加息】環球投資者賭美國加息幅度注碼　達破紀錄15萬億港元

環球投資者紛落注對賭美國9月加息幅度，繼承倫敦銀行間同業拆借利率（Libor）而來的有抵押隔夜融資利率（SOFR），其CME 1個月及3個月SOFR期貨未平倉合約，據最新資料顯示，已達破紀錄的759萬張，合約值約19269億美元，相當於15萬億港元。

以3個月SOFR期貨來說，期貨合約值為24萬美元，以每1厘價值2500美元，跳動單位為0.005，即每格跳動為12.5美元，目前未平倉合約最多的明年3月到期的3個月SOFR期貨，報價為96.27，即3.73厘，期貨價格為100-息率。

至於1個月SOFR期貨，每張合約值40.7萬美元，以每1厘價值4167美元，跳動單位為0.0025，即每格跳動為10.4175美元，目前未平倉合約最多的月份為今年8月，最新報價為97.715，即2.285厘，期貨價格亦即為100-息率。

換言之，投資者的決勝範圍只在點數之間，而不會輸掉全張合約價值。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）最新數據顯示，CME SOFR-3M（3個月SOFR期貨）美國及非美投資者淨好倉未平倉合約佔262萬張（38.5%），淨空倉未平倉合約佔106.78萬張（15.7%）；而CME SOFR-1M（1個月SOFR期貨）淨好倉未平倉合約佔10.7萬張（20.1%），淨空倉未平倉合約佔21.3萬張（40.2%）。

各方面正加重注碼，美國債息的走勢同樣值得關注，美國2年期債息升至3.31厘，10年期債息亦升至3.015厘。利率期貨市場顯示，美國9月加息0.75厘的機會增至55%，加息0.5厘的為45%。

【美國加息】摩通：聯儲局將於9月進行最後一次大手加息　利好美股走勢

【美國加息】聯儲局鷹派理事暗示9月或加息0.75厘　本周美國CPI數據成焦點

記者：譚志偉

美股 債券 商品 期貨 商品期貨 美國 加息 利率期貨 國債 美元

上一篇文章

【美股業績｜ZM】Zoom下調全年盈利及收入預測　股價盤後跌8%

下一篇文章

【新股IPO】蘇新服務2152下限8.6元定價　一手中籤率100%（附分配結果連結）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【解碼｜LPR】中國8月LPR雙雙下調　一年期LPR降至3.65%、五年期降至4.3%　分析稱非對稱降息突顯阻止內房再惡化之迫切性
【解碼｜LPR】中國8月LPR雙雙下調　一年期LPR降至3.65%、五年期降至4.3%　分析稱非對稱降息突顯阻止內房再惡化之迫切性
【阿里巴巴9988】軟銀CFO：減持阿里巴巴套現是為了證明財政穩定　就像兩年半前出售T-Mobile部分持般
【阿里巴巴9988】軟銀CFO：減持阿里巴巴套現是為了證明財政穩定　就像兩年半前出售T-Mobile部分持般
【打風消息】天文台：熱帶風暴馬鞍料周四闖入本港400公里範圍　明晚或掛1號風球（不斷更新）
【打風消息】天文台：熱帶風暴馬鞍料周四闖入本港400公里範圍　明晚或掛1號風球（不斷更新）
【業績｜濠賭股】美高梅向競投賭牌子公司注資48億澳門元　中標後何超瓊任常務董事
【業績｜濠賭股】美高梅向競投賭牌子公司注資48億澳門元　中標後何超瓊任常務董事
【美股收市】美滙撲109 債息升破3厘 道指瀉643點 納指挫2.6%
【美股收市】美滙撲109 債息升破3厘 道指瀉643點 納指挫2.6%
【恒指夜期+ADR】夜期升10點　騰訊美團ADR下跌（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升10點　騰訊美團ADR下跌（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款