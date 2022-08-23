【職場熱話】年過50從事翻譯員逾廿載 由白領轉職保安人工大減 感概香港人看不起藍領

不少人到中年面對被裁員的苦況，部份人會選擇轉行「藍領」工作，如從事保安、地盤工行業。最近一位網民於討論區分享自己由翻譯員轉行至保安的經過。

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該帖文樓主指，自己今年過50歲，從事翻譯員已逾20多30年，他說自己被公司虧待了多年，想轉職至其他公司，但所有求職信也沒有回音，惟有決定轉行。不過，樓主指自己20多30年來也只是做翻譯這一行，沒有其他行業的知識，惟有報讀短期保安課程後，再轉行至保安。

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轉行後，他的工資只有以往的三分之二，每天也要工作12小時，但他指自己生活較簡單，工資少了對他沒有太大影響。反觀以往的翻譯工作經常要超時工作，也要朝九晚七全程坐在電腦面前工作，每天工作後也十分疲憊。

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最近有舊同事跟他通訊，得知他從事保安後認為難以置信及感到惋惜，更鼓勵他再找翻譯工作，但樓主認為自己已在保安行業適應下來，也認為自己難以再找到翻譯工作，故沒有打算重操故業，他坦言現在比以前開懷，工作上也更投入，但無奈指香港人心底始終看不起藍領。



網文一出，樓主獲得大批網友的支持，很多人認為樓主的做法正確：



「自我感覺良好就夠了」

「做人睇通睇透會舒服好多，多些想工作以外和未來嘅事，過去便由它過去吧！」

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「樓主都不打算重操故業，轉左行做保安係覺得輕鬆左同做野上唔需要太燒腦，反而個人都放鬆啲。 錢雖然係搵少啲，最近要生活開心知足常樂。」

「支持，上班有怨恨感覺真係好慘，支持你！」

也有人認為保安也是一份對仕會重要的工作，

「馬死都有落地行，要開飯。保安都係一份工，無左保安，業主同租客會無影響咩？」

「社會無晒白領依然可以運作，但無晒藍領社會即時停頓。你應該為今日身為藍領嘅你感到自豪。」

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也有網友建議樓主可以找商場物管的工作，

「翻譯員算外語優良人士，有機轉做商場物管，人工高些。」

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記者：陳詠妍