  • 33°C
香港時間 : 2022823日 (週二) 18:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】年過50從事翻譯員逾廿載 由白領轉職保安人工大減 感概香港人看不起藍領

理財智慧 17:50 2022/08/23

分享：

分享：

不少人到中年面對被裁員的苦況，部份人會選擇轉行「藍領」工作，如從事保安、地盤工行業。最近一位網民於討論區分享自己由翻譯員轉行至保安的經過。

【青姐話】搞搞震冇幫襯 低成交好冇癮


該帖文樓主指，自己今年過50歲，從事翻譯員已逾20多30年，他說自己被公司虧待了多年，想轉職至其他公司，但所有求職信也沒有回音，惟有決定轉行。不過，樓主指自己20多30年來也只是做翻譯這一行，沒有其他行業的知識，惟有報讀短期保安課程後，再轉行至保安。

    點擊圖片放大
    +11
    +10


轉行後，他的工資只有以往的三分之二，每天也要工作12小時，但他指自己生活較簡單，工資少了對他沒有太大影響。反觀以往的翻譯工作經常要超時工作，也要朝九晚七全程坐在電腦面前工作，每天工作後也十分疲憊。

【職場熱話】搵食艱難引發「秘撈」潮？打工仔分享兼職經歷惹迴響 一份正職加幾份副業原來大有人在，詳見【下一頁


最近有舊同事跟他通訊，得知他從事保安後認為難以置信及感到惋惜，更鼓勵他再找翻譯工作，但樓主認為自己已在保安行業適應下來，也認為自己難以再找到翻譯工作，故沒有打算重操故業，他坦言現在比以前開懷，工作上也更投入，但無奈指香港人心底始終看不起藍領。


網文一出，樓主獲得大批網友的支持，很多人認為樓主的做法正確：


「自我感覺良好就夠了」

「做人睇通睇透會舒服好多，多些想工作以外和未來嘅事，過去便由它過去吧！」

【玩樂好去處】山頂纜車27.8重開 本地乘客享多項開幕優惠 快閃優惠成人$35搭纜車，詳見【下一頁

「樓主都不打算重操故業，轉左行做保安係覺得輕鬆左同做野上唔需要太燒腦，反而個人都放鬆啲。 錢雖然係搵少啲，最近要生活開心知足常樂。」

「支持，上班有怨恨感覺真係好慘，支持你！」

也有人認為保安也是一份對仕會重要的工作，

「馬死都有落地行，要開飯。保安都係一份工，無左保安，業主同租客會無影響咩？」

 

「社會無晒白領依然可以運作，但無晒藍領社會即時停頓。你應該為今日身為藍領嘅你感到自豪。」

【失業率】最新失業率進一步回落至4.3%　就業不足率亦降至2.2%，詳見【下一頁

也有網友建議樓主可以找商場物管的工作，

「翻譯員算外語優良人士，有機轉做商場物管，人工高些。」

 

【溫股知新】港股仍未跌夠 科技股莫強求

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：陳詠妍

開啟hket App，閱讀全文
職場文化 行業 裁員 保安 藍領 白領

上一篇文章

【特步 1368】 特步中期多賺38% 惟存貨周轉天數增 股價午後一度急挫8%

下一篇文章

【企業排名】富比士「中國數位經濟100強」騰訊排榜首位置 上榜企業佔中國去年GDP約十分之一
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
【加密貨幣】中本聰或已死 手持過百萬粒比特幣料永久凍結
【加密貨幣】中本聰或已死 手持過百萬粒比特幣料永久凍結
【室內設計】啟德嘉峯匯724呎北歐風三房單位 全屋貫徹簡約樸實淺色系風格 孤形鏡面儲物櫃成最大亮點
【室內設計】啟德嘉峯匯724呎北歐風三房單位 全屋貫徹簡約樸實淺色系風格 孤形鏡面儲物櫃成最大亮點
【有盈退休】中招才知驚
【有盈退休】中招才知驚
【消費情報】新一輪7仔預購周三起開始 迪士尼人氣角色用品最平99元 同場加映中秋果盒及原箱台灣文旦柚
【消費情報】新一輪7仔預購周三起開始 迪士尼人氣角色用品最平99元 同場加映中秋果盒及原箱台灣文旦柚
【異動股】擬配股收購大股東兩物業 國美復牌全日大跌兩成
【異動股】擬配股收購大股東兩物業 國美復牌全日大跌兩成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款