▲ 【歐洲危機】北溪管道又將維修 歐警告俄或從此斷氣 歐電價急飈

歐洲天然氣價格再飈升，升13%至，北溪天然氣管道將自8月31日停工3天，以做日常維護，市場擔憂該管道在維護完工後可能也無法按計畫恢復服務。歐洲當局警示俄羅斯完全停止對歐供氣的可能性，危及該地區為冬季儲存足夠天然氣的計畫，並給主要經濟體帶來巨大壓力，而家庭和企業面臨的將是巨額賬單。

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德國電價首次飈升至每兆瓦時700歐元以上。巴黎政治學院國際能源教授Thierry Bros認為，災難已經到了，主要的問題是歐盟領導人何時覺醒。

俄氣周五在一份聲明中表示，北溪管道在8月31日至9月2日期間將停止天然氣供應，因Portovaya壓縮機站僅剩的一個在工作的渦輪需要「進行複雜的例行維護」。數周來，這條管道的輸氣量只達到最大設計能力的20%左右，歐洲政界人士堅持認為，莫斯科限制供氣是出於政治動機。俄氣公司表示，在最近一次停產結束後，輸氣量將恢復到現有水平。

編輯：譚志偉