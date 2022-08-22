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【德國危機】德央行行長指秋季通脹或升至逾10%　70年來最高

股市 22:29 2022/08/22

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德國央行行長Joachim Nagel 指，當地今年秋季通脹率可能飆升至超過10%，為70年來最高。

歐洲能源供應持續緊張，同時引致通脹加劇，作為歐元區最大經濟體，德國央行行長Joachim Nagel 指，當地今年秋季通脹率可能飆升至超過10%，為70年來最高。

能源價格拉升通脹

能源價格高企已經令德國7月份通脹升至7.5%的40年高位，但Joachim Nagel 認為能源價格問題持續，將令通脹在今年秋季升至超過10%，德國央行曾在6 月預測明年通脹率將達到4.5%，但Joachim Nagel預期物價升幅可能會超過 6%。

俄羅斯天然氣公司上周公布月底關閉北溪一號天然氣管道3日，市場預期俄羅斯天然氣供應減少，將對德國能源供應構成危機，Joachim Nagel表明德國正面對緊縮問題，又指夏季熱浪持續加劇能源危機，導致萊茵河乾涸，破壞了能源運輸的關鍵路線。

他表明若河水長期維持低位等問題加劑，下半年德國經濟前景將進一步惡化，明年冬天更可能出現經濟衰退，又認為供應瓶頸和地緣政治緊張局勢將會持續，令通脹問題不會在明年消失。

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編輯：葉志偉

美股 經濟衰退 天然氣 歐洲 通脹 歐元 德國 宏觀分析 能源供應 能源危機

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