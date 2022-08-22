【英國監管】花旗被指未能監控部分內幕交易和市場操縱　遭英國監管機構罰款1.16億元

英國金融行為監管局（FCA）以花旗（美：C）旗下花旗集團全球市場（Citigroup Global Markets）未能正確執行有關市場濫用的條例（Market Abuse Regulation, MAR）中有關檢測市場濫用的交易監督要求為由，向花旗集團全球市場處以1255.38萬英鎊（折合約1.16億港元）罰款。

FCA指，由於未能正確執行MAR交易監督要求，花旗集團全球市場無法有效監控其交易活動中的某些類型的內幕交易和市場操縱。

MAR於2016年推出，擴大了檢測和報告潛在市場濫用行為的要求。它引入了監測訂單和交易的要求，以檢測廣泛的市場和金融工具的潛在和企圖的市場濫用。然而，FCA發現，花旗集團全球市場在新要求生效時未能正確實施，並花了18個月的時間來確定和評估其業務可能面臨的和需要檢測的具體市場濫用風險。FCA稱，花旗集團全球市場的錯誤實施，導致其在額外交易監督的安排、系統和程序方面存在重大漏洞。

FCA指，花旗集團全球市場部同意解決此案，並可獲得30%罰款扣減。若沒有此扣減，罰款將是1793.4萬英鎊。

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編輯：胡學能