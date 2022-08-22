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【內地監管】滴滴出行等11家平台遭提醒式約談

宏觀解讀 22:35 2022/08/22

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【內地監管】中國交通運輸部提醒滴滴出行等11家平台　需付企業主體責任

中國交通運輸部公布，交通運輸新業態協同監管部際聯席會議辦公室，向滴滴出行、美團打車、T3出行、高德、曹操出行、首汽約車、萬順叫車、享道出行、如祺出行、陽光出行、嘀嗒出行等11家約車平台作提醒式約談。

有關約談指出，辦公室發現部分平台存在企業主體責任落實不到位、非法營運突出、潛藏安全穩定風險隱患、侵害從業人員及乘客合法權益等問題，對應這些問題，監管機構提除4項要求。

第一，深入排查整治各平台公司存在的穩定風險隱患，及時做好防範化解，確保行業穩定；

第二是落實交通運輸新業態平台企業「陽光行動」要求，即提高經營策略的公開透明度，健全客服體系，維護從業人員和消費者合法權益；

第三，平台依法合規開展經營，嚴把准入關，清退不合規車輛和人員；

第四，強運營安全管理，提升安全生產能力，完善安全事故應急處置機制，加強司機管理和教育培訓。

相關平台表示，將按監管部門約談要求，舉一反三，對企業經營行為作全面系統審視，認真履行企業主體責任、紮實做好整改工作、依法合規開展經營、切實保障消費者和從業人員合法權益及維護行業安全穩定，以推動交通運輸新業態規範健康持續發展。

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記者：宋佩恩

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