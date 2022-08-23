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【高薪CEO】馬斯克逾百億美元年薪冠絕CEO　五大高薪行政總裁、電動車企佔其三

股市 13:47 2022/08/23

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【高薪CEO】馬斯克逾百億美元年薪冠絕CEO　五大高薪行政總裁、電動車企佔其三

據彭博社薪酬指數顯示，去年五大最高薪的行政總裁（CEO）中，3名均為電動車企業行政總裁，反映在電動車需求急增下，亦帶挈CEO身價急升。其中，Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）受惠於Tesla股價去年大幅上升，令他連續4年榮登上市公司最高薪行政總裁寶座，馬斯克去年總薪酬為100.7億美元，超越第二名達3.4倍。

蘋果庫克年薪僅排名第3

除Tesla連續4年登上榜首外，電動車新星Rivian（美：RIVN）行政總裁RJ Scaringe及Lucid（美：LCID）行政總裁Peter Rawlinson，分別以22.9億美元及5.75億美元位列第2名及第4名，第3名則是蘋果（美：AAPL）行政總裁庫克（Tim Cook），年薪為8.53億美元。

當中第2名的RJ Scaringe收入首次超越蘋果Tim Cook，其工資僅65萬美元，但股票期權收入則達22.88億美元，而首兩名行政總裁更是有紀錄以來首次有高管年薪逾10億美元，數據亦意味普通勞工與高級管理層的差距擴大至351倍，即普通工人幾乎1年收入相等於高管1天收入。

前蘋果工程師張曉浪承認竊取自動駕駛商業機密【下一頁】

Rivian在亞馬遜Amazon（美：AMZN）及福特（美：F）支持下，上季收入勝預期，但仍下調全年收入預測，涉供應鏈障礙及投入成本不斷增加。

AI大數據軟體平台C3.ai （美：AI） 行政總裁Tom Siebel則排第五，去年薪酬3.43億美元。

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