【職場熱話】疫情導致公司全面推行在家工作 打工仔聽落好爽實質呻笨 開支轉嫁員工身上還被減人工

疫情令在家工作（Work From Home/WFH）變得普及，部分僱主及僱員更發現混合辦公模式（Hybrid work model）能有效提升企業運作效率，混合辦公模式有望成為未來職場新常態。不過，有些公司卻更去得更徹底，直接連實體辦公室都取消，讓員工完全在家工作，究竟當中是利是弊？

【青姐話】搞搞震冇幫襯 低成交好冇癮

有打工仔近日向社交平台專頁《奴工處》投稿，表示公司自從疫情起在家工作，怎料「搞搞下而家連Office都唔租全面WFH」。此舉乍聽之下對員工好像「好爽」，讓一眾員工可更自由地運用個人時間，然而事主卻埋怨，其實際代價是所有辦公室開支均轉嫁到員工身上，最慘的是人工還遭削減！樓主未有具體說明箇中細節，估計是老闆認為在家工作安排對員工來說可視為皇恩浩蕩的「福利」之一，故得以大條道理減人工，假如推測屬實，一眾員工真的可說是得不償失了。

樓主的分享引起不少打工仔共鳴，尤其是開支一項。不少人一般只會聚焦於在家工作帶來的好處，例如是節省通勤時間及成本，居住偏遠員工更可賺回一點睡眠時間。然而，在家工作其實有著不少「隱藏成本」，電費就是其中一項。

不少有在家工作經驗的打工仔紛紛發出控訴：「在家工作=屋企電費上升，有冇諗過你喺屋企工作要開電腦？啲電邊度嚟㗎？￼唔洗叉電嘅？行太陽能嘅？你要知道香港生活成本係全球最高，電費可能只係多幾百蚊，但可能已經好多人覺得好吃力。」與此同時，隨著全球暖化加劇，都市人對冷氣的需求亦只會有增無減，「夏天日日係屋企開冷氣都幾甘」。

有打工仔就引述外國經驗指出：「玩WFH，電費、冷氣、電腦、軟件（Windows、Office、PS、AI），港資一個仙都唔會畀勞工，外國多數都有Allowance畀伙計補貼。」正所謂小數怕長計，自家電腦其實亦會一樣會折舊成本，「如果係長期嘅話一定要公司提供埋電腦」。有打工仔就認為，必須將在家工作的運作成本跟公司計得一清二楚：「畀番張文具單Finance，買個電量消耗計，放喺公司電腦度（記住問公司拎Laptop），然後收番公司電費，水費當豪俾佢。」

當然，也有一些打工仔會抱持相反意見，他們即使在金錢上有所損失，仍會傾向支持在家工作的安排。「睇你份人工幾高同你平時返工時間幾耐。對唔少人嚟講WFH爽好多，錢未必慳到但可以瞓多一粒鐘無價，同埋唔係間間公司要OT，好多準時收工。」

然而，在家工作令上下班的界線變得模糊，很多打工仔確實會落入「有返工時間無收工時間」之悲慘境地：「最慘烈嘅係工作時間無限伸延⋯⋯WFH嗰幾日一定冇九點都閂唔到電腦，食lunch又係唔可以大條道理同同事出去食個半鐘」、「8號風球，黑雨都要繼續開工。」

【室內設計】啟德嘉峯匯724呎北歐風三房單位 全屋貫徹簡約樸實淺色系風格 孤形鏡面儲物櫃成最大亮點【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

【溫股知新】港股烏雲滿布 後市寄望財報

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文