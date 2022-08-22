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【戲院寒冬】世界第二大電影院營運商Cineworld考慮在美國申請破產保護可能性

Hot Talk 20:57 2022/08/22

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【戲院寒冬】世界第二大電影院營運商Cineworld考慮在美國申請破產保護可能性

總部位於英國、世界第二大電影院營運商Cineworld正考慮在美國主動申請破產保護的可能性。該營運商是美國Regal電影院的母企，於去年底淨債務高達89億美元，上周指，缺乏賣座巨片令電影觀眾不再入場，影響了自身現金流。

Cineworld指，正尋找可能重組其資產負債表的方法，其中一個選項是在美國自願申請破產保護。上周末外媒首次報道相關消息時，該公司在倫敦上市的股票跌至歷史最低點。

該公司表示，正與許多主要持分者談判，包括貸款人和法律及財務顧問，重申任何去槓桿化的交易都將導致現有股權的非常大的稀釋。

Cineworld多年來通過收購不斷擴張，2017年以36億美元收購Regal Entertainment。然而，經過新冠疫情後，近期大預算電影的短缺和線上影片平台流行正威脅影院復甦。AMC（美：AMC）曾指，由於電影片源稀少，第三季度的經營很艱難。

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編輯：胡學能

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疫情 股票 電影 電影院 AMC（美：AMC）

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