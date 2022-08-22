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【中國經濟】人行召開部分金融機構座談會　要求保障房地產合理融資需求、加大對平台經濟的金融支持

股市 20:38 2022/08/22

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人行召開金融機構座談會　要求保障房地產合理融資需求、加大對平台經濟的金融支持

人民銀行行長、國務院金融委辦公室主任易綱於周一（22日）主持召開部分金融機構座談會，會議強調，主要金融機構，特別是國有大型銀行要充分發揮帶頭和支柱作用，保持貸款總量增長的穩定性，增加對實體經濟貸款投放，進一步做好對小微企業、綠色發展、科技創新等領域的信貸支持工作，亦要保障房地產合理融資需求，以及依法合規加大對平台經濟重點領域的金融支持。

會上指，政策性開發性銀行要用好政策性開發性金融工具，加大對網絡型基礎設施建設、產業升級基礎設施建設、城市基礎設施建設、農業農村基礎設施建設、國家安全基礎設施建設等重點領域相關項目的支持力度，盡快形成實物工作量，並帶動貸款投放。要堅持市場化、法治化原則，統籌信貸平穩增長和防范金融風險之間的關係。

會議亦指出，中國經濟延續恢復發展態勢，但仍有小幅波動。當前正處於經濟回穩最吃勁的節點，必須以時不我待的緊迫感，鞏固經濟恢復發展基礎。金融系統要進一步提高政治站位，增強責任感，全面落實疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，將黨中央、國務院各項決策部署落實落細，保持經濟運行在合理區間，迎接二十大召開。

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編輯：袁諾曦

 

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