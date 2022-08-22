【新股IPO】內地晶片公司地平綫傳來港上市　擬集資最多15.6億元

消息指，內地人工智能芯片初創公司地平綫有意待市場條件改善後來港上市，並計劃集資1億至2億美元（約7.8億元至15.6億港元）。

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地平綫目前估值約為80億美元，股東包括英特爾和SK海力士，合作夥伴包括福士汽車旗下的奧迪及上汽集團。該公司於去年10月原定今年於美國上市，集資規模高達10億美元，惟因中國數據監管收緊，計劃轉移香港上市。

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記者：張以正