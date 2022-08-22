  • 30°C
香港時間 : 2022822日 (週一) 21:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】內地晶片公司地平綫傳來港上市　擬集資最多15.6億元

股樓投資 20:51 2022/08/22

分享：

分享：

消息指，內地人工智能芯片初創公司地平綫有意待市場條件改善後來港上市，並計劃集資1億至2億美元（約7.8億元至15.6億港元）。

同場加映：【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

    點擊圖片放大
    +4
    +3
  • ​​​​​​

地平綫目前估值約為80億美元，股東包括英特爾和SK海力士，合作夥伴包括福士汽車旗下的奧迪及上汽集團。該公司於去年10月原定今年於美國上市，集資規模高達10億美元，惟因中國數據監管收緊，計劃轉移香港上市。

同場加映：【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
集資 晶片 IPO 港股

下一篇文章

【新股IPO】百奧賽圖2315暫借出約1.5億孖展　公開發售超額認購1.7倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

明星屋苑傲瀧蝕不停　三房連花園戶1780萬易手　業主4年輸385萬離場
明星屋苑傲瀧蝕不停　三房連花園戶1780萬易手　業主4年輸385萬離場
【加密貨幣】中本聰或已死 手持過百萬粒比特幣料永久凍結
【加密貨幣】中本聰或已死 手持過百萬粒比特幣料永久凍結
【異動股】擬配股收購大股東兩物業 國美復牌全日大跌兩成
【異動股】擬配股收購大股東兩物業 國美復牌全日大跌兩成
美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
【室內設計】啟德嘉峯匯724呎北歐風三房單位 全屋貫徹簡約樸實淺色系風格 孤形鏡面儲物櫃成最大亮點
【室內設計】啟德嘉峯匯724呎北歐風三房單位 全屋貫徹簡約樸實淺色系風格 孤形鏡面儲物櫃成最大亮點
【有盈退休】中招才知驚
【有盈退休】中招才知驚
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款