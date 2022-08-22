【新股IPO】百奧賽圖2315暫借出約1.5億孖展　公開發售超額認購1.7倍

生物製藥及臨床前研究服務創收公司百奧賽圖（新上市編號：02315）招股第二日，暫時借出約1.５億元孖展額，相當於公開發售部份錄得1.7倍超額認購。百奧賽圖由上周五（19日）起至下周三（24日）招股，擬全球發售2,175.85萬股，香港公開發售佔10%，國際發售佔90%，每股招股價25.22元，9月1日掛牌，每手500股，一手入場費12,737.09元；高盛及中金為聯席保薦人。

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是次上市引入5名基石投資者，包括維科(香港)經貿、榮昌生物（09995）、桂林三金旗下三金國際、QuantumPharm及北京興星股權投資合夥企業，合共認購4,980萬美元公司股份。

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集資所得，約70%擬用作核心產品的進一步臨床研發提供資金；約15%用於根據千鼠萬抗計劃為抗體藥物發現及開發提供資金：約10%用於其他管線產品的臨床前及臨床開發；約5%用作營運資金及其他一般公司用途。

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記者：張以正