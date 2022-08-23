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【零售復甦】電腦節銷售逾3億3千萬　會展站加消費券有助力

商業 12:00 2022/08/23

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電腦通訊節2022結束，大會稱參展商平均銷售額增長約5至10%。（林宇翔攝））

電腦通訊節2022結束，有商戶反映銷售升約3成，以電競周邊及配件類較多，金額較高的電腦系統及顯示器、路由器等亦不乏捧場客，商戶形容整體消費氣氛良好，部分超出預期。入場公眾亦表示會展站交通便利，及預留消費券金額購物。

【九龍城舊區】九龍城元宇宙空間將登場　藉虛擬角色「到訪」12間特色小店（多圖）

電腦商會稱入場人次較去年明顯增長，17%進場人士為首次參加電腦節。參展商平均銷售額增長約5至10%，大會估計整體銷售額超過3億3千萬元。由於早前港鐵會展站啟用，多位受訪入場市民亦表示經會展站前來更方便。代理商冠恆集團發言人表示，去年電腦節銷售基數較低，相對今年會有較大回升，增長約3成及高於預期，並注意到客人願意花費較多，並將記憶卡的銷售策略落在大容量高速型號，作出較大幅度優惠吸引客人。

周邊配件銷售商APower表示展覽人流大增、展位增加USB周邊產品體驗區亦吸引到不少客人駐足，今年首日有電影宣傳活動亦有助人流，周日以家庭客為主，產品經理Cole形容電腦健康產品如護腰座墊銷售增加約1倍，相信與在家工作增加有關，亦有客人稱特意保留消費券到展覽會購物，整體銷售額比去年約增3至4成。

場內電競周邊銷售亦是重點，周末兩日更水洩不通，遊戲周邊配件銷售商2000Fun市場推廣部Hazel稱，在消費券帶動下客人消費金額較高，人均消費約單件800元起至3數件約2,000多元、如遊戲鍵盤及滑鼠、顯示器等，高階無線耳機更迅速售罄。她形容銷售額截至周日已超過去年電腦節表現，反應比預期要好，亦在會場加推回贈券吸引客人稍後到門市再購物。

大會設有數碼轉型專區面向中小企，主力書籍印刷品電子化及分類方案的四專影像科技、董事吳卓璋稱客戶按年查詢量升2成，疫情以來相隔2年再參展，注意到大眾對有關技術認識加深，連日的企業及個人客戶接觸比率約3:7。吳預期參展可帶來約6倍營業額增長，形容展覽會面對消費者宣傳效果明顯，惟今年較少遇到學校老師及政府部門客人。

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記者:王浩賢

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