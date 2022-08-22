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【美股焦點】量化緊縮9月加速為風險資產添壓　大摩：持有現金較美股吸引

股市 19:58 2022/08/22

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【美股焦點】量化緊縮9月加速為風險資產添壓　大摩：持有現金較美股吸引

美股反覆，投資者對全球股市反彈的信心開始動
搖，摩根士丹利首席多元資產策略師Andrew Sheets表示，持有美元現金看起來較美股更具吸引力，因為相比美股、美國國債及信用債，現金可提供較高的收益率、流動性和更佳的12個月總回報。

大摩指，預期環球多元資產回報低，因經濟數據繼續走高令政策再收緊，但數據回落則令風險溢價更高，故現金的收益率急升。

量化緊縮將在下個月迎來高潮，加劇了加息預期帶給風險資產的壓力。在投資者開始意識到儲局加速縮表迫在眉睫之際，Sheets支持持有現金。

渣打銀行首席策略師Eric Robertsen指，量化緊縮即將加速，且鑒於緊縮的全面影響尚未顯現，料風險資產的風險回報在9月臨近之際似乎正在惡化。

此前美銀估計，縮減資產負債表恐對明年標普500指數造成7%的衝擊。不過，Yardeni Research總裁Ed
Yardeni在報告中寫道，從2017年10月到2019年7月量化緊縮期間，股價上漲約18%。

儲局縮表上限將於9月加碼至950億美元。

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編輯：袁諾曦

縮表 加息 美股 標準普爾500指數

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