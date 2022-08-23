【消費情報】新一輪7仔預購周三起開始 迪士尼人氣角色用品最平99元 同場加映中秋果盒及原箱台灣文旦柚

7仔預購今期為大家結集迪士尼人氣角色們化身一系列電子及家居用品，包括：史迪仔無線藍牙喇叭、三眼仔USB渦輪負離子空氣淨化機、巴斯光年夢想星球投影燈、勞蘇15吋USB造型燈等；鋼牙與大鼻的粉絲亦不要錯過UJI全新鋼牙與大鼻絲般綿1,000針床品。另外臨近中秋，今期7仔預購為大家準備了精選中秋果盒及原箱台灣文旦柚，更會直送到家，8月24日早上7時起到7仔預購站預購就可以將它們帶回家。

【青姐話】搞搞震冇幫襯 低成交好冇癮

預購產品詳情（香港及澳門適用）：

1. Infothink巴斯光年/三眼仔磁吸充電盤 （預購價：$338）

現代人手機不離手，手機耗電量大，但使用充電線時容易損耗手機充電口，減短手機壽命。而且 電線亦較易因拉扯而斷掉或彎曲，增加安全風險。磁吸充電盤可以一吸立即快速充電，無論在辦 公桌上或開車時都可以輕鬆安全為手機充電，同時保護手機，延長壽命。

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2. Infothink三眼仔 USB 渦輪負離子空氣淨化機 （預購價：$598）

造型顏值滿分的三眼仔空氣清淨機，可愛飛碟造型，可環狀調整角度，更配上四種燈光特效及可關閉燈光，實用與美觀並重，輕鬆點綴空間。更採用 HEPA（H13）等級物料及活性碳濾網，雙倍空氣清淨效果，絕對是你房間、辦公室、及車廂 必備的單品。

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3. Infothink巴斯光年夢想星球投影燈（預購價：$298）

夢幻柔和的投影燈適合放於睡房，有不同的燈光切換及亮度調節，更可更換投影片，經典角 色陪伴入夢是怕黑的大朋友或小朋友房間伴睡好物。

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4. 迪士尼無線藍牙喇叭-史迪仔/三眼仔（預購價：$368）

無線藍牙喇叭擁有造型裝飾片，特別又可愛，分別有史迪仔及三眼仔兩款選擇。高品質動感音效，增設跳躍幻燈，浪漫澎湃。浪漫發光圈，別緻明亮，而且持久電量，可連續播放最多8小時。

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5. Infothink 巴斯光年宇宙飛船 LED 拍拍燈（預購價：$258）

宇宙飛船造型的LED拍拍燈，輕巧便攜，一拍即開。三段式亮度調節，適合放在牀頭或書桌上作擺設裝飾、夜燈及照明使用，是大人小朋友房間的必備良伴。

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6. 迪士尼造型錢罌 - 三眼仔/史迪仔（預購價：$198）

不同年齡段的孩子都喜歡迷人的迪士尼系列，今次錢箱有兩款選擇，包括三眼仔及史迪仔，錢罌可以作為裝飾品，也可以用來存錢，是適合所有年齡段小朋友的完美禮物。

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7. 15吋USB造型燈 - 勞蘇/ 三眼仔（預購價：$968）

迪士尼15吋LED大夜燈擁有兩款造型，包括勞蘇及三眼仔。可擺放臥室當夜燈，也可擺放家居空 間作為裝飾。夜燈使用可活動式關節設計，靈活調教。採用國際USB充電線，可搭配電腦、行動電源使用。

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8. 鋼牙與大鼻絲般綿1000針床笠連枕套（預購價：單人$149/雙人加大$229/加大$249）

大鼻與鋼牙夢境入面到底會出現什麼？應該是大量橡果、加上牠們肆意搗蛋，當然還有喜愛牠們的你。作為粉絲的你如果想每晚都可以與大鼻與鋼牙一同發個好夢就不要錯過這款擁有三個尺寸使用超細纖維布料，細緻柔軟床笠連枕套套裝。經磨毛加工處理，舒適貼身。床笠採用全包橡筋圈車法，不易移位。不縮水，不起毛粒，非常耐用。

9. 鋼牙與大鼻絲般綿1000針冷氣被（預購價：單人$299/加大$359）

Trouble makers就是最愛橡果同喜歡搗蛋的鋼牙與大鼻的代名詞。將印有牠們的床具帶回家，令你屋企充滿歡笑和快樂吧！冷氣被使用超細纖維布料，細緻柔軟。經磨毛加工處理，舒適貼身。 冷氣被連7條小繩，可套在被袋內，不易移位。不縮水，不起毛粒，非常耐用。

10. 鋼牙與大鼻絲般綿1000針枕套（2個）（預購價：$99）

雙面設計枕頭袋，可以與大鼻同鋼牙要和你一齊笑住訓！枕套使用超細纖維布料，細緻柔軟。經磨毛加工處理，舒適貼身。不縮水，不起毛粒。尺寸為48x74cm。

11.鋼牙與大鼻咕𠱸（1個）（預購價：$99）

咕𠱸設計充滿趣味，為你的生活增添小樂趣！咕𠱸使用超細纖維布料，細緻柔軟。經磨毛加工處理，舒適貼身。不縮水，不起毛粒。尺寸為45x45cm。

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12.人氣卡通門簾 - 三眼仔/ 史迪仔（預購價：$169）

迪士尼人氣卡通門簾，一共有兩款選擇，包括三眼仔及史迪仔。圖案有趣，適合用於睡房或廚房門外，增添生活色彩。尺寸為850x1700mm。

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13. 造型客廳地毯 - 三眼仔/ 史迪仔 （預購價：$199）

迪士尼人氣卡通史迪仔造型客廳地毯一共有兩款選擇，包括三眼仔及史迪仔。客廳地毯設計配合卡通人物，生動活潑。適合放於家中使用，令家中感覺不再沉悶古板，更添生氣。尺寸為 850x400mm。

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14. 我係小忌廉摺疊式儲物箱（有側開） （預購價：$349）

可負重約4公斤，使用PP不易碎物料，可清洗，堅固耐用。而且可以摺疊收納，更加節省地 方，方便收藏。

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15. Tiny城市合金車仔 - 1/64九巴前衛富豪B8L明日戰記（16） （預購價：$298）

《明日戰記》上映進入倒數階段，Tiny率先推出由九巴及明日戰記電影授權的1/64合金巴士模型，極具收藏價值，前後車輪可動，喜歡的粉絲千萬不要錯過。

16.Tiny城市 - Q Bus九巴前衛富豪B8L明日戰記（16） （預購價：$99）

《明日戰記》電影特別版還有這款Q版巴士模 型，同樣由九巴及明日戰記電影授權，前後車輪可動，擁有回力結構，一於將兩款都帶回家收藏吧！

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精選中秋果盒及原箱台灣文旦柚：

1. 中秋果盒：華星秋月 （預購價：$1,188）

「華星秋月」果盒包括，日本靜岡網紋瓜、日本香印提子、日本巨峰提子、日本水蜜桃、土耳其無花果、台灣楊桃、進口麒麟果等。多達12款鮮果，每盒約18個鮮果，送禮氣派一流！

2. 中秋果盒：明月之選 （預購價：$688）

「明月之選」果盒包括，泰國金柚、西班牙棉花 糖提子、西班牙桃李、台灣楊桃等。多達12款鮮果，每盒約16個鮮果，適合佳節共聚與親朋 好友分享。

3. 台灣老欉文旦（3kg, 約6-8個） （預購價：$230）

產自台灣的30年老欉文旦每年只收成一次、果肉皮薄肉厚香甜多汁、鮮嫩細膩，令人一嚐難忘。除了味道鮮甜，台灣老欉文旦更富含各種營養成分，是香港人中秋的首選生果之一。

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責任編輯：嚴浩文