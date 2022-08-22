▲ 【香港電訊】Citi The Club信用卡消費可用Club積分即時抵銷簽賬

香港電訊 （06823） 宣布，由即日（22日）起，使用集團旗下的會員計劃及數碼業務The Club與花旗銀行（Citi）推出的Citi The Club信用卡，於指定商戶消費，即可以「憑Club積分消費」（Pay with Clubpoints）功能，即時抵銷簽賬，兼賺取最高4%的Club積分簽賬回贈。

Citi The Club信用卡可以以下方式使用Club積分抵銷簽賬，兼賺取最高4%的Club積分簽賬回贈，包括：

於Club Shopping及指定商戶購物

於Club Travel指定網站或熱線預訂機票、酒店或體驗

自動轉賬繳付1O1O、csl、網上行、Now TV等HKT指定商戶月費

此外，Club Shopping每月會有限定的主題折扣，現有「熱選獎賞推介」多款電子產品，The Club會員可於Club Shopping用Club積分加指定金額選購，數量有限，當中包括︰

經典音響品牌Marshall ACTON II 無線音箱（5,000 Club積分加1,099元）

日常必備AirPods Pro （2021版本）（5,000 Club積分加499元）

人氣精選Nespresso C61 Pixie咖啡機（5,000 Club積分）

使用「憑Club積分消費」（Pay with Clubpoints）功能步驟如下：

憑Citi The Club 信用卡於指定本地商戶簽賬後，Citi會發出短訊到客戶已登記的手機號碼。請按下短訊中的連結到Citi的「憑Club積分消費」網站以作兌換。

於「憑Club積分消費」網站，選擇想憑Club積分兌換的賬單信用額2並點擊「立即兌換」。

成功兌換後收到確認。

▲ 使用「憑Club積分消費」（Pay with Clubpoints）功能3個步驟

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實習記者：張巧怡