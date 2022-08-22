【香港電訊】Citi The Club信用卡消費可用Club積分即時抵銷簽賬

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【業績｜旅遊】同程旅行上季經調整溢利跌73%至1億人幣
香港電訊 （06823） 宣布，由即日（22日）起，使用集團旗下的會員計劃及數碼業務The Club與花旗銀行（Citi）推出的Citi The Club信用卡，於指定商戶消費，即可以「憑Club積分消費」（Pay with Clubpoints）功能，即時抵銷簽賬，兼賺取最高4%的Club積分簽賬回贈。
Citi The Club信用卡可以以下方式使用Club積分抵銷簽賬，兼賺取最高4%的Club積分簽賬回贈，包括：
此外，Club Shopping每月會有限定的主題折扣，現有「熱選獎賞推介」多款電子產品，The Club會員可於Club Shopping用Club積分加指定金額選購，數量有限，當中包括︰
使用「憑Club積分消費」（Pay with Clubpoints）功能步驟如下：
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實習記者：張巧怡