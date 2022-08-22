【電動車】年內第二次　Tesla全自動駕駛系統加價25%

電動車巨頭特斯拉Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）周日（21日）宣布，把Tesla的全自動駕駛系統（FSD）在的售價提高25%

馬斯克稱，9月5日起，FSD在北美地區將加價25%，從1.2萬美元加至1.5萬美元。這是FSD今年第二次上調價格。FSD目前還以訂閱形式提供服務，費用為每月199美元，但馬斯克就沒有說明價格是否也會上升。

目前，所有新款特斯拉電動車均搭載名為「Autopilot」的自動輔助駕駛系統，而FSD是在Autopilot系統上再配置更多功能，為選項產品，

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責任編輯：黃苑筠