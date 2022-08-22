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【財富管理】上半年債市動盪　花旗：旗下環球財富亞太區客戶過去3個月投資債券涉近50億美元

Hot Talk 19:03 2022/08/22

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【財富管理】上半年債市動盪　花旗：旗下環球財富亞太區客戶過去3個月投資債券涉近50億美元

上半年環球債市動盪，債息上升吸引投資者資金進場。花旗（美：C）表示，過去3個月，花旗環球財富在亞太地區的客戶，通過該行在該地區的財富平台投資了接近50億美元的債券。

花旗指，上述50億美元左右的投資中，大部分是固定收益基金，包括個人債券或債券基金，重點是投資級別優質企業債券。私人銀行客戶也投資於以固定收益為重點的對沖基金以及各種固定收益結構。主要的投資貨幣選擇是美元。主要通過該行在香港和新加坡發出投資指示。

花旗環球財富管理業務亞太區主管伍燕儀表示，這些投資中的大部分是通過關係管理渠道進行，該行預期在持續波動下，資金會進一步流入固定收益。

該行稱，5月下旬，該行在該地區的2,000多名經理和私人銀行家強調了優質固定收益債券投資的吸引力，因為現在的利率明顯提高，而且預期波動性增加，有助於保護現金的購買力。花旗全球財富在亞洲的客戶資產管理規模現約為2000億美元，在該地區的花旗環球財富有逾200萬名客戶。

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編輯：胡學能

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