【業績｜SaaS】明源雲上半年盈轉虧　錄經調整淨虧損3.4億人幣

明源雲 （00909） 收市後公布，截至6月底止，上半年股東應佔虧損5.6億元（人民幣．下同），去年同期為利潤1.65億元，經調整淨虧損為3.4億元，去年同期為賺1.9億元。明源雲不派中期息。

期內，收入少9.5%至8.8億元。其中，SaaS產品收入增長21.3%至6.7億元，佔總收入比重為76%。ERP解決方案收入倒退49.8%至2.1億元，佔收入比重24%；當中天際PaaS收入為7400萬元，合作客戶數逾1700個。

SaaS產品當中，受內地開發商推遲開盤拖累，雲客售樓處數量按年少17.9%至13300個，年度客戶賬戶存留率較去年底少1個百分點至87%。雲鏈合作工地數量按年增加20%至7,200個，年度賬戶存留率為91%。

成本方面，當中銷售及推廣費用按年增30%至5億元，因SaaS產品經銷商佣金增加及銷售團隊福利開支增加；研發費用增加54%至3.9億元，因研發團隊福利開支增加；行政費用增加2.74倍至3億元，因以股數為基礎的報酬開支增加；金融資產及共同資產損失增加3.15倍至約2860萬元，因合同資產規模及貿易應收款增加，及針對個別房地產公司計提專項減值撥備。

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記者：宋佩恩