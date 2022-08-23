【英國王室】威廉最靚表妹做模特 大曬倫敦香閨

英國威廉王子表妹Lady Amelia Windsor為英國王室第43位繼承人，近年正式入行做模特兒，更獲英媒封為威廉最靚的堂表姐妹。Amelia不時在社交平台派福利，早前更在Instagram大方曬出她在倫敦的香閨内部環境。

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Amelia的祖父為英女王堂弟、肯特公爵愛德華王子（Prince Edward, Duke of Kent），父親則為聖安德魯斯伯爵喬治（George Windsor, Earl of St Andrews）。

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威廉王子其他堂表姐妹

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雖然Amelia繼承王位的機會極微，但她有著美麗的外貌及姣好身材，早年已經簽約經紀公司成為模特兒，活躍於倫敦時尚圈。Amelia也不時獲英國小報封為威廉王子（Prince William）最靚的堂表姐妹，甚至是最美王室成員。

英媒報道，Amelia與29歲姐姐Marine沒有居住在王宮或王室別墅，而是選擇住在倫敦諾丁山（Notting Hill）的一間公寓。

Amelia早前在Instagram展示她的寓所内部，可見她在睡房放了一面復古金色鏡用來扮靚，周圍掛滿家人和朋友的相片及各式紀念品，展現少女的一面。

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兩姐妹沒有聘請家傭，日常起居生活主要都是靠自己。她們的廚房也走復古風格，配備傳統AGA焗爐，牆上也掛上她到意大利購買的手繪碟。

Amelia早期接受《 House & Garden 》訪問時，更透露自己有收集癖，多年來收集了不少美麗的飾品和小物件，佈置家中各個角落。

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責任編輯：鄭錦玲