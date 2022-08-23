  • 30°C
香港時間 : 2022823日 (週二) 09:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國王室】威廉最靚表妹做模特 大曬倫敦香閨

環球社會熱點 09:05 2022/08/23

分享：

分享：

英國威廉王子表妹Lady Amelia Windsor為英國王室第43位繼承人，近年正式入行做模特兒，更獲英媒封為威廉最靚的堂表姐妹。Amelia不時在社交平台派福利，早前更在Instagram大方曬出她在倫敦的香閨内部環境。

【英國王室】凱特帶仔女貼地坐經濟艙 同機乘客超驚喜 【下一頁】

Amelia的祖父為英女王堂弟、肯特公爵愛德華王子（Prince Edward, Duke of Kent），父親則為聖安德魯斯伯爵喬治（George Windsor, Earl of St Andrews）。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

威廉王子其他堂表姐妹

    點擊圖片放大
    +4
    +3

雖然Amelia繼承王位的機會極微，但她有著美麗的外貌及姣好身材，早年已經簽約經紀公司成為模特兒，活躍於倫敦時尚圈。Amelia也不時獲英國小報封為威廉王子（Prince William）最靚的堂表姐妹，甚至是最美王室成員。

英媒報道，Amelia與29歲姐姐Marine沒有居住在王宮或王室別墅，而是選擇住在倫敦諾丁山（Notting Hill）的一間公寓。

Amelia早前在Instagram展示她的寓所内部，可見她在睡房放了一面復古金色鏡用來扮靚，周圍掛滿家人和朋友的相片及各式紀念品，展現少女的一面。

英刑事律師升級工業行動 9月5日起無限期罷工 【下一頁】

兩姐妹沒有聘請家傭，日常起居生活主要都是靠自己。她們的廚房也走復古風格，配備傳統AGA焗爐，牆上也掛上她到意大利購買的手繪碟。

Amelia早期接受《 House & Garden 》訪問時，更透露自己有收集癖，多年來收集了不少美麗的飾品和小物件，佈置家中各個角落。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【英國王室】凱特帶仔女貼地坐經濟艙 同機乘客超驚喜
今日
【英國王室】凱特帶仔女貼地坐經濟艙 同機乘客超驚喜
【英國王室】戴妃逝世25周年 紀錄片披露車禍調查細節
2022/08/22
【英國王室】戴妃逝世25周年 紀錄片披露車禍調查細節
【英國王室】女王孫女A-Level成績標青 唔介意低薪做暑期工
2022/08/19
【英國王室】女王孫女A-Level成績標青 唔介意低薪做暑期工
身家過千億杜拜王儲貼地遊倫敦 便服搭地鐵竟無人認出（多圖）
2022/08/18
身家過千億杜拜王儲貼地遊倫敦 便服搭地鐵竟無人認出（多圖）
【英國王室】哈里9月返英同威廉做鄰居 據悉無打算見面
2022/08/16
【英國王室】哈里9月返英同威廉做鄰居 據悉無打算見面

你可能感興趣

【英國王室】凱特帶仔女貼地坐經濟艙 同機乘客超驚喜
今日 08:05
【英國王室】凱特帶仔女貼地坐經濟艙 同機乘客超驚喜
【英國王室】戴妃逝世25周年 紀錄片披露車禍調查細節
08:05 2022/08/22
【英國王室】戴妃逝世25周年 紀錄片披露車禍調查細節
【英國王室】女王孫女A-Level成績標青 唔介意低薪做暑期工
12:11 2022/08/19
【英國王室】女王孫女A-Level成績標青 唔介意低薪做暑期工
皇室 模特兒 英女皇 威廉王子 英國 倫敦 Instagram

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月23日 時間09:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
Kim Kardashian被盜逾千萬珠寶 劫匪歸咎炫富在先
Kim Kardashian被盜逾千萬珠寶 劫匪歸咎炫富在先
【烏克蘭戰爭】歐美4國籲確保核電廠安全 烏料俄周三射導彈（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】歐美4國籲確保核電廠安全 烏料俄周三射導彈（不斷更新）
倫敦摩托賊敲爛2800萬超跑車窗 為偷百萬勞力士名錶
倫敦摩托賊敲爛2800萬超跑車窗 為偷百萬勞力士名錶
新型冠狀肺炎全球疫情（08月23日 時間09:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月23日 時間09:00）
「普京大腦」之女被炸死 父親被指推動俄烏戰爭
「普京大腦」之女被炸死 父親被指推動俄烏戰爭
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款