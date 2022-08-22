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【投資分析】高盛：核心通脹或已見頂　明年主要經濟體不會陷衰退　

環球政經 19:01 2022/08/22

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據《彭博》報道，以Jan Hatzius為首的高盛經濟學家在報告中表示，明年主要經濟體不會因央行實施緊縮政策，而陷入經濟衰退。

高盛表示，從最先收緊政策的9個國家的經驗來看，主要是拉丁美洲、中歐和東歐的新興經濟體，以及紐西蘭。這些國家的勞動力市場現時繼續堅挺，沒有⼀個經濟體出現衰退跡象。 

高盛認為，支撐這些經濟體的主要因素包括，強勁的資產負債表，可支持縮減的超額儲蓄和消費信貸的快速增⻑；被壓抑的勞動力需求，支撐多個經濟體的就業增長；經濟的重新開放亦促進增長。這些韌性技持撐了該行的預測，

高盛表示，勞動力市場過熱和匯率⾛弱是不利因素，但有證據表明供應鏈瓶頸正在緩解，而大多數經濟體的核心通脹或已見頂。 不過，該行坦言，現在判斷最先加息的經濟體最終是否會陷入衰退還為時過早，但現時證據表明，這些國家經濟有望免於硬著陸。

【延伸閱讀】大摩料市場焦點轉向增長股 建議留意12隻港股　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

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