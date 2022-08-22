【金融威脅】全球最大主權財富基金：平均每天遭受三次重大網路攻擊 網路攻擊或成金融系統最大威脅

根據外媒報導，2022年上半年全球惡意軟體攻擊事件增加11%，而針對銀行和金融機構相關的網路攻擊呈現倍數增長，在全球勒索軟體攻擊減少23%的情況下，針對金融機構的攻擊次數卻增加了243%。

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全球最大主權財富基金挪威央行投資管理公司執行長Nicolai Tangen在接受外媒訪問時表示，比起市場波動，他更擔心網路攻擊。Tangen透露，全球最大主權財富基金平均每天遭遇三起重大網路攻擊，過去2-3年遭受重大駭客攻擊次數呈現倍增。

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聯準會（FED）主席鮑爾(Jerome H. Powell)去年4月接受CBS《60分鐘(60 Minutes)》節目專訪時亦表示，FED目前最關注的風險是網路資訊安全，而根據聯準會5月9日發布的金融穩定報告指，網路攻擊是未來12-18個月美國金融系統面臨的潛在衝擊之一。

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記者：鄭日棱