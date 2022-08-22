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【業績︱化肥股】中國心連心化肥：年底資產負債率料降至65%　仍以25%或以上派息比率為目標

股市 18:52 2022/08/22

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中國心連心化肥：年底資產負債率料降至65%　　以降低其負債率作為財務重點　仍以25%或以上派息比率為目標

中國心連心化肥 （01866） 今年上半年集團的資產負債比率為70.98%。首席財務官閆蘊華表示，會繼續以降低其負債率作為財務重點，派息比率仍以25%或以上作為目標而努力。中國心連心化肥中期不派息。

她指，現有及擴建的產能完成後，預計集團每年的現金流可突破30億元人民幣。而未來每年的固定資產投資均會低於現金流，預計今年底資產負債率可降至65%，2023年為60%，2024年為55%。

董事會主席兼首席執行官劉興旭表示，料今年尿素價格呈先仰後揚的趨勢，目前尿素價格已跌至行業的平均成本綫，約2200元人民幣左右，以此價格計算，預計每噸要虧損約250元人民幣。但他指，每次價格遇到波動時，產能及供應會隨價格降低後減少，其後價格會回升，加上國際需求量及價格均沒改變，因此相信價格會回升。

劉興旭指，二甲基甲酰胺DMF是種基礎的化工原料，因此市場很大，目前九江基地一期年產10萬噸DMF項目處於試生產階段，預計投資6億元人民幣，並於本月底出產。而二期項目已在進行，預計同樣年產10萬噸，於明年下半年投產。他亦預計投產後會為集團增加多於1億元人民幣利潤。

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