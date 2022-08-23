紐約租1房單位需畀經紀15萬 背後有咩咁吸引？

美國近期租房需求大增，部分租盤甚至出現競標情況，但有報道指地產經紀收費亦出現離譜情況。有美國媒體報道指，一間位於紐約市的一房單位雖然月租僅約1,725美元（約1.3萬港元），但需支付地產中介近2萬美元（約15.6萬港元）費用。更有曾參觀過相關單位的租客指，單位自然光不足。

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一間位於紐約上城西區（Upper West Side）的一房單位近日招租，在房地產網站StreetEasy 刊登廣告稱月租要價3,750美元（約2.9萬港元）。《紐約郵報》報道，地產經紀威爾福德（Ari Wilford）卻告知有意承租的租客指，租盤實際月租僅需1,725美元，遠低於曼哈頓區（Manhattan）7月錄得的租金中位數4,150美元（約3.2萬港元）。

惟威爾福德同時表示，租盤經紀費用高達2萬美元。報道引述不願透露姓名的租客指，當時威爾福德不斷遊說，指承租長遠而言是有意義的決定。最終租客成功殺價500美元（約3,900港元），但仍需動用大筆積蓄支付費用。

威爾福德透露單位屬穩定租金單位（rent stabilized），租客有權決定是否續租，使業主更難不公平地驅逐租客。根據紐約租賃指引局（Rent Guidelines Board），有關單位每年租金升幅有限制，今年獲批為3.25%，即被加租後月租亦只是1,781美元（約1.39萬港元）。據報紐約有約3分1樓盤皆屬此類，當地於1969年制定相關規定，回應戰後租金大增出現的示威，確保居民有能力繼續留在城市。

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據報單位大廈位於紐約中央公園（Central Park）附近，擁有電梯，但大廈業主 Solil Management亦承認樓宇風格樸素。租客從7月1日起租，但房東卻未在之前重新粉刷墻壁，令他需再付額外金錢存放個人物品一周。

有曾參觀過單位的人士亦指，單位自然採光很差，並承認高達2萬美元的經紀費令他卻步，並形容是最荒謬的提議。報道亦引述地產經紀行Douglas Elliman經紀Marvin Michel指，情況前所未見，並指通常經紀費用是一個月租金或一年租金的15%。另一經紀人Dolly Lenz亦表示，相關做法或造成不公，並指若租客努力投訴或能拿回資金。

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責任編輯：李俊儀