  • 30°C
香港時間 : 2022823日 (週二) 09:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

紐約租1房單位需畀經紀15萬 背後有咩咁吸引？

環球社會熱點 08:35 2022/08/23

分享：

分享：

美國近期租房需求大增，部分租盤甚至出現競標情況，但有報道指地產經紀收費亦出現離譜情況。有美國媒體報道指，一間位於紐約市的一房單位雖然月租僅約1,725美元（約1.3萬港元），但需支付地產中介近2萬美元（約15.6萬港元）費用。更有曾參觀過相關單位的租客指，單位自然光不足。

紐約面積55方呎蝸居月租過萬 實測瞓覺伸唔直腳（有片） 【下一頁】

一間位於紐約上城西區（Upper West Side）的一房單位近日招租，在房地產網站StreetEasy 刊登廣告稱月租要價3,750美元（約2.9萬港元）。《紐約郵報》報道，地產經紀威爾福德（Ari Wilford）卻告知有意承租的租客指，租盤實際月租僅需1,725美元，遠低於曼哈頓區（Manhattan）7月錄得的租金中位數4,150美元（約3.2萬港元）。

惟威爾福德同時表示，租盤經紀費用高達2萬美元。報道引述不願透露姓名的租客指，當時威爾福德不斷遊說，指承租長遠而言是有意義的決定。最終租客成功殺價500美元（約3,900港元），但仍需動用大筆積蓄支付費用。

威爾福德透露單位屬穩定租金單位（rent stabilized），租客有權決定是否續租，使業主更難不公平地驅逐租客。根據紐約租賃指引局（Rent Guidelines Board），有關單位每年租金升幅有限制，今年獲批為3.25%，即被加租後月租亦只是1,781美元（約1.39萬港元）。據報紐約有約3分1樓盤皆屬此類，當地於1969年制定相關規定，回應戰後租金大增出現的示威，確保居民有能力繼續留在城市。

紐約租客排逾一粒鐘睇樓 無電梯靠咩賣點取勝？ 【下一頁】

據報單位大廈位於紐約中央公園（Central Park）附近，擁有電梯，但大廈業主 Solil Management亦承認樓宇風格樸素。租客從7月1日起租，但房東卻未在之前重新粉刷墻壁，令他需再付額外金錢存放個人物品一周。

有曾參觀過單位的人士亦指，單位自然採光很差，並承認高達2萬美元的經紀費令他卻步，並形容是最荒謬的提議。報道亦引述地產經紀行Douglas Elliman經紀Marvin Michel指，情況前所未見，並指通常經紀費用是一個月租金或一年租金的15%。另一經紀人Dolly Lenz亦表示，相關做法或造成不公，並指若租客努力投訴或能拿回資金。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【移民英國】十大房屋需求增長最多地區 北部成大贏家
2022/08/09
【移民英國】十大房屋需求增長最多地區 北部成大贏家
約翰遜放售南倫敦別墅 倘成事利潤多過兩年首相人工
2022/08/08
約翰遜放售南倫敦別墅 倘成事利潤多過兩年首相人工
【BNO移民英國】各地租金上漲 南部成貴租天堂
2022/08/04
【BNO移民英國】各地租金上漲 南部成貴租天堂
【BNO移民英國】上月樓價按年增11% 連升12個月
2022/08/03
【BNO移民英國】上月樓價按年增11% 連升12個月
【移民澳洲】5州首府樓價下跌 悉尼跌幅近40年最大
2022/08/01
【移民澳洲】5州首府樓價下跌 悉尼跌幅近40年最大

你可能感興趣

【移民英國】十大房屋需求增長最多地區 北部成大贏家
09:05 2022/08/09
【移民英國】十大房屋需求增長最多地區 北部成大贏家
約翰遜放售南倫敦別墅 倘成事利潤多過兩年首相人工
08:05 2022/08/08
約翰遜放售南倫敦別墅 倘成事利潤多過兩年首相人工
【BNO移民英國】各地租金上漲 南部成貴租天堂
15:37 2022/08/04
【BNO移民英國】各地租金上漲 南部成貴租天堂
海外物業 網絡熱話 物業出租 美國 地產經紀 地產

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月23日 時間09:00）

下一篇文章

【英國王室】凱特帶仔女貼地坐經濟艙 同機乘客超驚喜
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
Kim Kardashian被盜逾千萬珠寶 劫匪歸咎炫富在先
Kim Kardashian被盜逾千萬珠寶 劫匪歸咎炫富在先
【烏克蘭戰爭】歐美4國籲確保核電廠安全 烏料俄周三射導彈（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】歐美4國籲確保核電廠安全 烏料俄周三射導彈（不斷更新）
倫敦摩托賊敲爛2800萬超跑車窗 為偷百萬勞力士名錶
倫敦摩托賊敲爛2800萬超跑車窗 為偷百萬勞力士名錶
新型冠狀肺炎全球疫情（08月23日 時間09:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月23日 時間09:00）
「普京大腦」之女被炸死 父親被指推動俄烏戰爭
「普京大腦」之女被炸死 父親被指推動俄烏戰爭
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款