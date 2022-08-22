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【新股IPO】零跑科技傳本周闖關 集資15億美元

股樓投資 20:03 2022/08/22

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消息指，中國電動汽車製造商浙江零跑科技最快於本周進行上市聆訊，若成功闖關，公司將於下星期啟動IPO預路演工作，計劃集資約15億美元。零跑科技早於今年3月遞交上市申請，聯席保薦人包括中金公司、花旗、摩根大通及建銀國際。

同場加映：【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

根據零跑科技初步招股文件顯示，公司主要聚焦於價格介乎15萬至30萬元人民幣的中國中高端主流新能源汽車市場，年7月起交付首款量產車型智能純電動轎跑S01，目前旗下擁有S01、T03、C11及C01四款車型，並計劃以每年推出１至3款車型的速度，於2025年底前推出８款全新車型。

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2021年零跑科技共交付43,748輛智能電動汽車，按年增長逾4.4倍。截至12月底止去年度，零跑科技錄得收入31.32億元人民幣，按年增長3.97倍。年內虧損則擴大至28.45億元人民幣，對比2020年同期虧損約11億元人民幣；全年經調整淨虧損為26.28億元人民幣。

同場加映：【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

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記者：張以正

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