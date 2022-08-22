【消費券2022】豐澤O+O線上業務保持雙位數增長 惟預計銷售增幅不如上輪消費券

面對環球經濟不明朗，疫情發展未明等因素，全球網絡購物成未來趨勢，豐澤董事總經理區文慧表示預計公司全年線上業務有望保持雙位數的增幅。此外由於第二輪消費券金額較少，加上疫情緩和，市民外出消費增多，因此未必能像4月時對銷售額產生爆發性增長。

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此外，區文慧表示公司未來會持續強化O+O線上業務，以應對疫情下消費模式的轉變，目前豐澤線上業務共有2.6萬種產品，超過1,500個品牌，而O+O平台人均銷售，則較非O+O高3倍，交易頻率高2.5倍。她表示未來豐澤將進一步提升網上平台客戶體驗，簡化付款流程，提升銷售速度，並提升客服數碼化、送貨時間選擇及貨品追蹤透明度等。

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區文慧坦言本港零售業整體環境仍然面臨不少挑戰，如疫情導致來港旅客量大跌，但客流量的下跌卻未能反映到租金減幅方面。現時豐澤在全港有約70間門店，數字於兩年間相若，公司未來亦會積極考慮開設其他分店，並發展大灣區市場。

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記者：鄭日棱