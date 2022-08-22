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【投資分析】晉達：預期經濟會重新加速　看好中港股

環球政經 18:27 2022/08/22

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環球資產管理公司晉達（Ninety One）近日發表多元資產季度評論，多元資產增長策略的聯席主管Iain Cunningham和Michael Spinks解釋先前預測進入2022年的三項挑戰如何演變。他們認為，美國經濟在2023年減速，而中國經濟則預期會重新加速。故大幅縮減看漲美元的程度，和看好中港股票。

他們指出，今年資產市場及全球經濟的三個主要挑戰：中國因早前嚴重緊縮措施所帶來的經濟增長放緩、已發展市場的央行，特別是聯儲局的利率大幅落後於通脹曲線，以及各資產類別的估值上升。

晉達表示，儘管新冠疫情仍然對中國構成挑戰，但防疫政策正逐步放寬，嚴苛的政策亦正暫緩，以增加市場信心並支持經濟增長。加上區內的估值吸引，因此，其看好中國及香港上市的股票。

貨幣供應在新冠疫情後的兩年一直以每年約20%的速度增長，晉達認為這是通脹壓力的一個主要來源，而目前正在六個月滾動的基礎上收縮。預計未來6至12個月將出現疲弱增長和通脹。

晉達認為，經濟或即將進入增長和通脹均放緩的階段。因此，其已開始調整看淡存續期的觀點。在外匯方面，亦大幅縮減看漲美元的程度，因預計美國經濟在2023年減速，而中國經濟則預期會重新加速。

晉達稱，目前處於央行收緊政策以控制過度需求和物價壓力的自然過程中，下一階段將會是增長和通脹同時放緩。相信現時為已發展市場的風險資產解除警告還仍為時過早。

【延伸閱讀】大摩料市場焦點轉向增長股 建議留意12隻港股　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

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