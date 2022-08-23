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【業績】易鑫上半年經調整淨利近3.3億人幣按年增358%　績後升逾12%

股市 09:27 2022/08/23

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易鑫上半年經調整淨利近3.3億人幣　按年增358%

易鑫集團 （02858） 公佈中期業績，今年上半年收入達24.52億元（人民幣，下同），按年增長73%；上半年淨利潤為1.24億元，對比去年同期為淨虧損1.35億元，經調整淨利潤接近3.3億元，按年增長358%。易鑫股價績後造好，高開12.2%，開報1.1元，成交140萬元。

易鑫今年上半年毛利按年增92%至13.57億元；期內毛利率達55%，按年增長5個百分點。

董事長張序安表示，為應對新冠病毒疫情帶來的挑戰，國務院推出了一系列刺激政策鼓勵汽車市場發展，自2022年6月以來，行業的生產和銷售量基本已回復正常水平。而公司融資的新能源汽車交易量增至約1.2萬輛，按年增長135%，新能源汽車融資額按年增長172%至人民幣11.86億元。

張序安指，今年上半年易鑫的技術服務及透過金融科技系統促成的交易錄得4,300萬元收入。報告期內已與十家銀行、三家主機廠及三家第三方科技公司達成戰略合作協議，包括中國郵政儲備銀行、上海浦東發展銀行、沃爾沃集團、中國銀聯等。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、華潤電力、中國移動

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【異動股】易鑫集團獲主要股東增持　股價曾飆三成

記者：梁安琪

港股 汽車 易鑫集團（02858） 中國

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