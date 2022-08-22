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【衛星網絡】日本海上自衛隊擬引入Starlink服務　減輕隊員長期航海心理壓力

科技 18:19 2022/08/22

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日本防衛省正在檢討引進SpaceX的Starlink衛星網絡服務，減輕海上自衛隊員長期航海的心理壓力，也希望有助解決人力不足問題。

日本正面臨少子高齡化的社會發展，自衛隊人才的難度更高。為了吸引更多人才加入，日本報道指出當地防衛省正在檢討引進美國太空探索科技公司（SpaceX）的「星鏈（Starlink）」衛星網絡服務，減輕海上自衛隊員長期航海的心理壓力，也希望有助解決人力不足問題。

【南韓登月】南韓首個月球軌道探測器　搭乘SpaceX火箭升空

【太空玩具】SpaceX夥Barbie生產商Mattel　推太空冒險玩具系列

據日本時事通信社報道，防衛省將會在負責長期航海任務的海上自衛隊艦艇上安裝Starlink，強化艦艇上的通訊能力，並已將相關經費，計算在2023年度預算的防衛省概算需求內。

據悉，目前海上自衛隊部分艦艇僅在有限地區提供無線網絡，讓隊員能透過私人手機等裝置發送及接收訊息。不過，目前的無線網絡通訊速度十分慢，使用也受限，年輕隊員有所不滿。時任防衛大臣的岸信夫去年11月，與自衛隊家屬進行對談，當時就有人提出，希望能改善通訊環境。

相信引進Starlink後，屆時隊員不但能發送文字訊息，還可以發送及接收照片與影片。

【機械人】日本勞動力短缺　FamilyMart用機械人上架補貨

責任編輯：曾曉汶

三星近日正式推出兩款新摺機Galaxy Z Flip4及Galaxy Z Fold4，記者日前也搶先實試，有興趣入手的讀者可參考以下實測：

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