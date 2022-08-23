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【英國王室】凱特帶仔女貼地坐經濟艙 同機乘客超驚喜

環球社會熱點 08:05 2022/08/23

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英國威廉王子夫人凱特一向被讚貼地，她早前帶一對仔女訪蘇格蘭過暑假。有民眾就在社交平台分享影片，指自己與凱特同坐一班機，更驚喜發現凱特帶仔女選擇坐經濟艙。

英刑事律師升級工業行動 9月5日起無限期罷工 【下一頁】

英媒指威廉（Prince William）一家今次分開出發，威廉（Prince William）帶9歲大仔喬治（Prince George）出發，而凱特（Kate Middleton）則帶7歲的女兒夏洛特（Princess Charlotte）與4歲幼子路易斯（Prince Louis）乘坐商業飛機出發。

    點擊圖片放大
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英女王正在蘇格蘭高地的巴爾莫勒爾（Balmoral）過暑假，相信威廉一家到訪蘇格蘭，也是按傳統到當地陪英女王度假。

影片

有網民在TikTok上載一段凱特與兩名子女落飛機的片段，稱自己乘坐飛往蘇格蘭的航班上，凱特帶同兩名子女、一個保姆和保安坐在其前面兩排。

據悉，航班上沒有人近距離拍攝凱特與一對子女，十分尊重他們的私隱。凱特途中轉身與坐在後排的兒子交談時，更向後面的乘客微笑示意。

英國最大港口近2000人罷工 恐加劇供應鏈問題 【下一頁】

網民表示以凱特的身份，她絕對可以坐私人飛機或直升機出行，但卻選擇支持環保乘坐經濟艙。網民更透露凱特照顧仔女時親力親為，在飛行途中親自起身為女兒拎iPad。

不過也有網民認為凱特與仔女是王室成員，考慮到安全原因，覺得他們坐私人飛機會比起坐經濟艙更適合。

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責任編輯：鄭錦玲

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