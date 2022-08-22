【集體回憶】CASETiFY聯乘經典格鬥遊戲街霸二代 推全新手機殼及電子生活配件 有機會免費獲贈迷你街機紙板模型

CASETiFY發表與經典格鬥遊戲系列《Street Fighter》（街頭霸王）的聯乘系列，推出一系列日常電子與生活配件。一眾街霸的支持者將可由即日起登記優先選購名單，以獲得在8月31日正式發售當日的優先購買資格。購買此聯乘系列內任何產品的顧客更有機會獲贈《Street Fighter》迷你街機紙板模型。

【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

是次推出的《Street Fighter》x CASETiFY的聯乘系列中，最令人期待的產品當屬限量版春麗透鏡手機保護殼。設計選用春麗這個角色近乎於每一場格鬥中均使出的招牌必殺技「百裂腳」，由於其易於使出和高辨識度的原因，故不難於歷年來多款《Street Fighter》遊戲系列的畫面中發現其蹤影。透過是次合作對春麗招式的重新演繹，街霸粉絲們將可透過這款特別製作的手機保護殼，從不同視角欣賞這個經典格鬥招式的動態美感。限量版春麗透鏡手機保護殼售價由509元起。

為紀念《Street Fighter》系列誕生35周年，此聯乘系列的其他產品設計均選用了這款經典格鬥遊戲內多款標誌性元素。從獨特的遊戲起始畫面到為人熟悉的戰鬥場景，所有配件產品均向街霸所帶來的創新遊戲體驗致敬：如取材自選擇角色畫面的手機保護殼，以鏡面取代其中一個方格，讓粉絲們能夠幻想自己化身成遊戲內的角色一員。而CASETiFY產品特點之一的個人化設計是次將應用在3款Battle Case上， 粉絲們可自由加入自己的名字，分別迎接春麗、阿龍和軍佬3位主角的挑戰。

▼ 點擊圖片放大 +16 +15

除手機保護殼外，這個系列還備有包括AirPods及AirPods Pro保護殼、MagSafe無線充電板、手機支架和不鏽鋼保溫瓶等配件。而成功登記優先選購名單並透過預售連結購買此系列任何產品的顧客更有機會免費獲贈特別版紙板模型乙個，摺出自己的專屬迷你《Street Fighter》街機。《Street Fighter》x CASETiFY 聯乘系列的手機殼售價由359元起，其他配件售價由279元起。

【溫股知新】港股烏雲滿布 後市寄望財報

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文