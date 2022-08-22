【內銀業績序幕】郵儲銀行上半年按年多賺14.9%　個人房貸、內房貸款不良率俱升

▲ 【內銀業績序幕】郵儲銀行上半年多賺14.9% 個人房貸、內房貸款不良率俱升

郵政儲蓄銀行 （01658） 今年上半年營業收入1734.6億元人民幣，按年增10%。上半年純利471.14億元人民幣，按年增14.9%。每股收益44仙人民幣，按年增10%。

上半年利息淨收入1371.2億元人民幣，按年增3.8%；手續費及佣金淨收入178.8億元人民幣，按年增56.4%；其他非利息淨收入184.6億元人民幣，按年增30.7%。上半年營業支出1208.4億元人民幣，按年增7.9%，其中信用減值損失為271億元人民幣，按年縮窄8%。

截至今年6月30日，不良貸款率0.83%，較去年底增0.01個百分點；撥備覆蓋率409.25%，較去年底降9.36個百分點；貸款撥備率3.4%，較去年底降0.03個百分點。核心一級資本充足率9.33%，較去年底降0.59個百分點，一級資本充足率12.02%，較去年底降0.37個百分點。

個人房貸不良餘額按半年增24%

按擔保方式劃分的不良貸款結構，截至今年6月底，抵押貸款的不良貸款金額為295.9億元人民幣，佔總體不良貸款金額51.1%，分別較去年底增53.2億元、約5個百分點。按產品類型劃分的不良貸款分布當中，個人住房貸款的不良貸款餘額116.4億元人民幣，佔總體不良貸款餘額20.1%，不良貸款率為0.52%，分別較去年底增22億元、約2.3個百分點、0.08個百分點。個人其他消費貸款的不良貸款餘額106.1億元人民幣，佔總體不良貸款餘額18.3%，不良貸款率為2.27%，分別較去年底增30.6億元人民幣、約3.8個百分點、0.72個百分點。

今年6月底，個人住房貸款的不良貸款生成率是0.34%，較去年底增0.08個百分點。個人其他消費貸款的不良貸款生成率是3.07%，較去年底增0.96個百分點。

內房不良貸款金額按半年飆逾80倍

今年6月底，境內房地產業公司不良貸款金額17.9億元人民幣，不良貸款率1.01%，較去年底大增17.7億元，0.99個百分點。

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編輯：胡學能