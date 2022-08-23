  • 30°C
香港時間 : 2022823日 (週二) 09:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內銀業績序幕】郵儲行跌逾1%　上半年按年多賺14.9%　個人房貸、內房貸款不良率俱升

股市 09:32 2022/08/23

分享：

分享：

【內銀業績序幕】郵儲銀行上半年多賺14.9%　個人房貸、內房貸款不良率俱升

郵政儲蓄銀行 （01658） 今年上半年營業收入1736.4億元人民幣，按年增10.1%。上半年純利471.14億元人民幣，按年增14.9%。每股收益44仙人民幣，按年增10%。

郵儲行現跌1.2%，報4.82元。

上半年利息淨收入1371.2億元人民幣，按年增3.8%；手續費及佣金淨收入178.8億元人民幣，按年增56.4%；其他非利息淨收入184.6億元人民幣，按年增30.7%。上半年營業支出938.3億元人民幣，按年增13.6%，其中信用減值損失為271億元人民幣，按年縮窄8%。

截至今年6月30日，不良貸款率0.83%，較去年底增0.01個百分點；撥備覆蓋率409.25%，較去年底降9.36個百分點；貸款撥備率3.4%，較去年底降0.03個百分點。核心一級資本充足率9.33%，較去年底降0.59個百分點，一級資本充足率12.02%，較去年底降0.37個百分點。

個人房貸不良餘額按半年增24%

按擔保方式劃分的不良貸款結構，截至今年6月底，抵押貸款的不良貸款金額為295.9億元人民幣，佔總體不良貸款金額51.1%，分別較去年底增53.2億元、約5個百分點。按產品類型劃分的不良貸款分布當中，個人住房貸款的不良貸款餘額116.4億元人民幣，佔總體不良貸款餘額20.1%，不良貸款率為0.52%，分別較去年底增22億元、約2.3個百分點、0.08個百分點。個人其他消費貸款的不良貸款餘額106.1億元人民幣，佔總體不良貸款餘額18.3%，不良貸款率為2.27%，分別較去年底增30.6億元人民幣、約3.8個百分點、0.72個百分點。

今年6月底，個人住房貸款的不良貸款生成率是0.34%，較去年底增0.08個百分點。個人其他消費貸款的不良貸款生成率是3.07%，較去年底增0.96個百分點。

內房不良貸款金額按半年飆逾80倍

今年6月底，境內房地產業公司不良貸款金額17.9億元人民幣，不良貸款率1.01%，較去年底大增17.7億元，0.99個百分點。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、華潤電力、中國移動

相關文章：

【內銀業績序幕】招行上半年按年多賺逾13%　6月底房地產業不良貸款率2.8%　較去年底升1.4個百分點

【內銀業績序幕】平安銀行上半年按年多賺26%　7月底涉斷供樓盤的逾期個人按揭貸款餘額7800萬元人民幣

編輯：胡學能

港股 業績公布 銀行 國有內銀股 郵儲銀行（滬：601658） 郵儲銀行（01658）

上一篇文章

【業績｜食品】康師傅績後抽升逾7%　半年少賺38.4%　但派特別中期息6.63美仙

下一篇文章

【業績】易鑫上半年經調整淨利近3.3億人幣按年增358%　績後升逾12%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【解碼｜LPR】中國8月LPR雙雙下調　一年期LPR降至3.65%、五年期降至4.3%　分析稱非對稱降息突顯阻止內房再惡化之迫切性
【解碼｜LPR】中國8月LPR雙雙下調　一年期LPR降至3.65%、五年期降至4.3%　分析稱非對稱降息突顯阻止內房再惡化之迫切性
【阿里巴巴9988】軟銀CFO：減持阿里巴巴套現是為了證明財政穩定　就像兩年半前出售T-Mobile部分持般
【阿里巴巴9988】軟銀CFO：減持阿里巴巴套現是為了證明財政穩定　就像兩年半前出售T-Mobile部分持般
【美股收市】美滙撲109 債息升破3厘 道指瀉643點 納指挫2.6%
【美股收市】美滙撲109 債息升破3厘 道指瀉643點 納指挫2.6%
【恒指夜期+ADR】夜期升10點　騰訊美團ADR下跌（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升10點　騰訊美團ADR下跌（不斷更新）
【打風消息】天文台：熱帶風暴馬鞍料周四闖入本港400公里範圍　明晚或掛1號風球（不斷更新）
【打風消息】天文台：熱帶風暴馬鞍料周四闖入本港400公里範圍　明晚或掛1號風球（不斷更新）
【業績｜濠賭股】美高梅向競投賭牌子公司注資48億澳門元　中標後何超瓊任常務董事
【業績｜濠賭股】美高梅向競投賭牌子公司注資48億澳門元　中標後何超瓊任常務董事
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款