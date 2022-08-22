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英刑事律師升級工業行動 9月5日起無限期罷工

環球社會熱點 18:15 2022/08/22

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英國刑事律師公會早前宣布，不滿加薪幅度不足以彌補多年來的損失而發起罷工。公會近日再宣布，以大比數通過表決，將於9月5日起開始無限期罷工。公會指刑事律師薪金自2006年起減少近3成，亦批評政府拒絕協商。

英國最大港口近2000人罷工 恐加劇供應鏈問題 【下一頁】

刑事律師公會（Criminal Bar Association，簡稱CBA）早前已發起階段性罷工，周一（22日）的新一輪投票結果顯示，79%會員支持升級工業行動，於9月5日起改為發動無限期（on an indefinite basis）罷工。

CBA指出，刑事律師的收入在計算通脹後，自2006年後已減少28%，同時亦批評政府拒絕參與協商。刑事律師原定在9月底起收費將增加15%，但加幅不包括已積壓的案件，而且非即時生效。公會要求收費上升25%，強調訴求十分合理及必須。

倫敦地鐵同巴士加入罷工 首都交通續停擺 【下一頁】

公會副主席布賴姆洛（Kirsty Brimelow）表示，今次行動為最終手段。布賴姆洛指出，現時解決辦法是政府每月耗資110萬英鎊（約萬港元），讓律師繼續處理積壓的約6萬宗案件，強調此舉總比現時持續無律師現身便宜。

司法部政務次官丹斯（Sarah Dines）指在收費即將提升下，公會升級罷工屬「完全不合理」。丹斯強調，司法部已解釋如CBA要求回溯收費，收費模式需重大變革，屆時將不合理地花費納稅人金錢及耗時更長完成程序。

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責任編輯：吳漢培

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