【異動股】 心連心化肥上半年多賺49% 惟毛利率跌 股價急挫14%

中國心連心化肥（01866）公布截至6月底止中期業績，純利按年增加48.6%，至9.6億元人民幣，惟毛利率下滑，不派中期股息。股價今日（22日）捱沽，最多跌16.1%，低見4.68元，收報4.8元，仍大跌14%，成交額1億元。

【中芯國際 981】 中芯國際績後遭多間大行削價 加上手機芯片「雪崩式」下跌 股價兩日累跌近一成【見下頁】

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集團上半年收入122.1億元（人民幣，下同），按年增加61.3%；每股基本盈利78.1分；毛利率25.05%，下滑2.92個百分點。期內，尿素銷售收入按年增加66%至34.4億元，主要是由於尿素產品銷量和平均售價分別按年上升約23%和35%，銷量130.9萬噸，毛利率約35%，與去年同期基本持平；車用尿素溶液銷售收入按年增加23%至2.9億元，主要由於車用尿素溶液銷量及平均售價分別按年增長10%及12%，銷售毛利率由去年上半年約35.8%下降約1.2個百分點至34.6%。

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記者：郭秀慧