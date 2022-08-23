  • 30°C
香港時間 : 2022823日 (週二) 09:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜旅遊】同程旅行升逾4%　上季經調整溢利跌73%至1億人幣

股市 09:38 2022/08/23

分享：

分享：

【業績｜旅遊】同程旅行上季經調整少賺73%至1.12億人幣

同程旅行 （00780） 公布，截止6月底止第二季收入按年少38.3%至13.19億元人民幣（人民幣，下同）；經調整溢利按年少73.2%至1.12億元；期內應佔虧損則為1.32億元，去年同期為溢利2.91億元；不派息。集團指出，有關虧損乃受其他虧損中匯兌虧損及外幣金融工具虧損所致，涉8770萬元。

同程旅行升4.3%，報16.62元。

以業務劃分，當中住宿預訂服務期內收入倒退26.8%至5.44億元；交通票務服務收入少49.8%至6.2億元；其他收入（即廣告、配套增值、會員服務、商務旅遊及景點門票等）則少3%至1.56億元。

月付用戶少22%至2610萬戶 年付則增8%至1.97億戶

月均活躍用戶1.98億戶，按年少28.9%，其中約80%月均活躍用戶來自微訊小程序；當中87.1%來自非一線城市；三線以下城市新付費用戶按年增2.4個百分點至61.7%；月付費用戶按年少21.9%至約2610萬戶；年付用戶則按年增8%至1.97億戶。

同程旅行首席執行官馬和平表示，同程於季內迅速調整業務策略，進一步深入下沉城市和低滲透率市場；加強成本控制及優化組織架構；集團預計短期內市場仍然波動，但已見逐步復甦跡象，預計本地遊、短線遊以及商務旅行將帶動市場增長。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、華潤電力、中國移動

相關文章：

【同程旅行780】同程旅行跌逾1%　首季經調整賺2.45億人幣、按年少18%

【業績】同程旅行上季經調整淨利潤下跌18.5%　至2.5億人幣

記者：宋佩恩

 

住宿 港股 業績公布 同程旅行（00780）

上一篇文章

【港股市況】思捷盈警大挫兩成　阿里巴巴騰訊向好撐市、恒指低開12點（不斷更新）

下一篇文章

【業績｜食品】康師傅績後抽升逾7%　半年少賺38.4%　但派特別中期息6.63美仙
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【解碼｜LPR】中國8月LPR雙雙下調　一年期LPR降至3.65%、五年期降至4.3%　分析稱非對稱降息突顯阻止內房再惡化之迫切性
【解碼｜LPR】中國8月LPR雙雙下調　一年期LPR降至3.65%、五年期降至4.3%　分析稱非對稱降息突顯阻止內房再惡化之迫切性
【阿里巴巴9988】軟銀CFO：減持阿里巴巴套現是為了證明財政穩定　就像兩年半前出售T-Mobile部分持般
【阿里巴巴9988】軟銀CFO：減持阿里巴巴套現是為了證明財政穩定　就像兩年半前出售T-Mobile部分持般
【美股收市】美滙撲109 債息升破3厘 道指瀉643點 納指挫2.6%
【美股收市】美滙撲109 債息升破3厘 道指瀉643點 納指挫2.6%
【恒指夜期+ADR】夜期升10點　騰訊美團ADR下跌（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升10點　騰訊美團ADR下跌（不斷更新）
【打風消息】天文台：熱帶風暴馬鞍料周四闖入本港400公里範圍　明晚或掛1號風球（不斷更新）
【打風消息】天文台：熱帶風暴馬鞍料周四闖入本港400公里範圍　明晚或掛1號風球（不斷更新）
【業績｜濠賭股】美高梅向競投賭牌子公司注資48億澳門元　中標後何超瓊任常務董事
【業績｜濠賭股】美高梅向競投賭牌子公司注資48億澳門元　中標後何超瓊任常務董事
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款