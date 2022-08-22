【業績｜旅遊】同程旅行上季經調整溢利跌73%至1億人幣

▲ 【業績｜旅遊】同程旅行上季經調整少賺73%至1.12億人幣

同程旅行 （00780） 公布，截止6月底止第二季收入按年少38.3%至13.19億元人民幣（人民幣，下同）；經調整溢利按年少73.2%至1.12億元；期內應佔虧損則為1.32億元，去年同期為溢利2.91億元；不派息。集團指出，有關虧損乃受其他虧損中匯兌虧損及外幣金融工具虧損所致，涉8770萬元。

以業務劃分，當中住宿預訂服務期內收入倒退26.8%至5.44億元；交通票務服務收入少49.8%至6.2億元；其他收入（即廣告、配套增值、會員服務、商務旅遊及景點門票等）則少3%至1.56億元。

月付用戶少22%至2610萬戶 年付則增8%至1.97億戶

月均活躍用戶1.98億戶，按年少28.9%，其中約80%月均活躍用戶來自微訊小程序；當中87.1%來自非一線城市；三線以下城市新付費用戶按年增2.4個百分點至61.7%；月付費用戶按年少21.9%至約2610萬戶；年付用戶則按年增8%至1.97億戶。

同程旅行首席執行官馬和平表示，同程於季內迅速調整業務策略，進一步深入下沉城市和低滲透率市場；加強成本控制及優化組織架構；集團預計短期內市場仍然波動，但已見逐步復甦跡象，預計本地遊、短線遊以及商務旅行將帶動市場增長。

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記者：宋佩恩