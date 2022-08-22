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【內房股】 內地撐樓市「減息」 5年期LPR降幅超預期 內房股炒上

股樓投資 17:18 2022/08/22

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人行同時下調1年期及5年期以上貸款市場報價利率（LPR）。5年期以上LPR由4.45%下調15點子至4.3%，超出市場預期降10點子，結束連續兩個月維持不變；1年期貸款市場報價利率LPR由3.7%下調5點子至3.65%，為今年1月以來再度下調。

【異動股】 傳騰訊擬清倉美團持股 【見下頁

    點擊圖片放大
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人行下調LPR刺激內房股今日（22日）集體炒上，其中旭輝（00884）大升11.5%，以全日最高位收市，報2.42元；雅居樂集團（03383）升6.5%，報2.63元；寶龍地產（01238）、富力地產（02777）升逾4%。碧桂園（02007）升3.2%，報2.57元，為表現最好的籃籌內房；同系碧桂園服務（06098）升3.9%，報15.98元。

近月，中央出台更多支持內房行業的措施。上周五（19日）中國住建部指出，住建部、央行、財政部等有關部門近日出台措施，通過政策性銀行專項借款方式支持已售逾期難交付住宅項目建設交付，以精準聚焦「保交樓、穩民生」。

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記者：郭秀慧

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港股 LPR 異動股 碧桂園服務（06098） 雅居樂集團（03383） 富力地產（02777） 中國人民銀行 碧桂園（02007）

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