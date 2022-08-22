【Tesla加價】Tesla全自動輔助駕駛方案　加價25%

▲ Tesla創辦人兼行政總裁馬斯克（Elon Musk）在Twitter宣布，FSD在北美地區將加價25%，並將於下月5日正式生效。

Tesla旗下的全自動輔助駕駛系統FSD雖然頻頻出事，甚至被美國相關監管機構審查，但也無阻Tesla加價的意欲。Tesla創辦人兼行政總裁馬斯克（Elon Musk）在Twitter宣布，FSD在北美地區將加價25%，並將於下月5日正式生效。

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Tesla FSD系統目前的售價為1.2萬美元（約9.41萬港元），或每月199美元（約1,552.2港元）的訂閱費。而Elon Musk就宣布北美地區將加價25%，至1.5萬美元（約11.7萬港元），這將是FSD今年第二度加價。但Elon Musk就沒有清楚說明，每月訂閱的費用會否同步調整。只要在加價前訂購的車主，都可享有現時的價格。

據悉，是次加價主要是因FSD Beta 10.69.2的出爐，此版本宣稱修復了大量的自動駕駛功能問題，而且可以自動操縱更複雜的彎道，提供更流暢的自動煞車系統。馬斯克8月初曾透露，由於新版本變更了大量的程式碼，部署將更為謹慎。

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責任編輯：曾曉汶

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