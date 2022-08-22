【業績｜醫藥股】威高半年純利升21%　中期息8.6分增1成

醫藥股威高股份 （01066） 公布上半年收入按年增長12%至69.75億元（人民幣，下同），期內純利按年升20.6%，至14.59億元，不計特殊項目的純利按年增15%至13.91億元，派中期息0.086元，較去年同期0.077元升超過10%。

毛利率按年跌7個百分點

臨床護理業務收入按年增長8.2%至22.97億元，佔總收入32.9%，為最大收入來源；藥品包裝業務收入按年升10.3%，至10.56億元，公司指該分部沖管注竹器受價格下降影響，收入同比下降，但銷量顯著增加，將繼續增加銷量以彌補降價帶來影響。

集團上半年毛利率按年下跌7個百分點至50.7%，公司指會積極降低生產成本，抵消降價對毛利率的影響此外，截至今年6月底，公司在國內新獲得55項專行；海外方面，正在申請的專利有13項，已經研發完成，尚在取證過程中的產品註冊證有165項。期內研發開支達2.44億元，佔公司收入3.5%，較去年同期升0.2個百分點。

公司指，政府加大力度鼓勵醫療器械創新，新產品研發和獲批速度加快，公司將抓住機遇加大內部研發投入，加快完善產品組合應對市場變化。

相關文章：

【業績｜食品】康師傅半年少賺38.4% 但派特別中期息6.63美仙

【業績 ｜化肥股】中國心連心化肥跌逾一成 中期盈利大增49%、不派息

編輯：葉志偉